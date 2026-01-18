Demant OO SDA Banovići: “Javna istupanja Elvira Salihovića obmanjuju javnost”

Općinski odbor SDA Banovići uputio je demant na objavu i informacije nekadašnjeg direktora RMU Banovići Elvira Salihovića.

Općinski odbor ove stranke istakao je kako su radnje Salihovića usmjerene ka svjesnom obmanjivanju javnosti kroz manipulaciju činjenicama i relativizaciju lične i političke odgovoronosti.

Demant prenosimo u cjelosti:

DEMANT NA NEISTINITE I MANIPULATIVNE NAVODE ELVIRA SALIHOVIĆA

Javna istupanja Elvira Salihovića na RTV Slon portalu predstavljaju svjesno obmanjivanje javnosti, grubu manipulaciju činjenicama i pokušaj relativizacije lične i političke odgovornosti za teške povrede Statuta Stranke demokratske akcije.

Salihović namjerno i tendenciozno pokušava svesti razloge svog isključenja na pitanje članarine, iako mu se na teret stavljaju tri ozbiljne, jasno definisane i dokazive povrede, koje nemaju nikakve veze sa tehničkim ili proceduralnim pitanjima, već sa direktnim političkim djelovanjem protiv SDA.

Rušenje većine SDA u Općinskom vijeću Banovići. Najozbiljnija i ključna povreda zbog koje je pokrenut postupak protiv Elvira Salihovića jeste njegovo svjesno i aktivno učestvovanje u rušenju većine SDA u Općinskom vijeću Banovići.

Time je nanesena direktna politička šteta Stranci demokratske akcije, a njegovo djelovanje je bilo u potpunoj suprotnosti sa odlukama i interesima stranke.

O ovim aktivnostima postoje jasni i nedvosmisleni dokazi, koje Salihović u svojim istupima uporno prešućuje.

Nepoštivanje odluka OO SDA Banovići, destabilizacija, narušavanje odnosa unutar stranke i narušavanje ugleda stranke

Elvir Salihović je kontinuirano već duži vremenski period radio na narušavanju međusobnih odnosa u stranci, pokušavajući destabilizirati OO SDA Banovići i nanijeti političku i reputacijsku štetu stranci.

Na taj način je grubo prekršio član 17. Statuta SDA, koji jasno obavezuje svakog člana na čuvanje ugleda stranke, provođenje njenih odluka i jačanje unutrašnjeg jedinstva.

Neplaćanje članarine i nepoštivanje odluka o finansiranju kampanje

Treća povreda odnosi se na svjesno nepoštivanje odluka SDA o plaćanju članarine i finansiranju izborne kampanje. Posebno je cinično da Salihović, koji je kao kadar SDA direktor RMU Banovići, u periodu od dvije godine ostvario prihode od oko 130.000 KM, pokušava prikazati ovu obavezu kao nejasnu ili neuređenu, što je očigledno netačno.

Tvrdnje Elvira Salihovića da Općinski odbor SDA Banovići nema mandat za donošenje odluke o isključenju predstavljaju otvorenu neistinu i svjesno obmanjivanje javnosti.

Član 25. Statuta SDA izričito propisuje da odluku o isključenju donosi nadležni općinski odbor SDA, dok Etički komitet ima ulogu u drugostepenom postupku, po eventualnoj žalbi.

Salihovićevi javni nastupi nisu ništa drugo do pokušaj izvrtanja činjenica, zamjene teza i pranja lične odgovornosti za postupke koji su nanijeli ozbiljnu štetu Stranci demokratske akcije u Banovićima.

Kraj demanta.