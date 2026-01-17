Bivši direktor RMU Banovići: Nisam isključen iz SDA, i dalje sam član stranke

Elvir Salihović, bivši direktor RMU Banovići oglasio se povodom odluke Općinskog odbora SDA Banovići o njegovom navodnom isključenju iz stranke, naglašavajući da takva odluka nema pravni osnov te da on i dalje ostaje član Stranke demokratske akcije (SDA).

Salihović ističe da akt koji je donio OO SDA Banovići ne predstavlja konačnu odluku, već isključivo inicijativu, jer taj organ nema nadležnost za isključenje člana iz stranke.

„Važno je jasno reći: nisam isključen iz stranke i dalje sam član SDA BiH“, poručio je Salihović.

„OO SDA Banovići nema nadležnost za isključenje“

Prema njegovim navodima, Statut SDA jasno propisuje da konačnu odluku o isključenju može donijeti isključivo Etički komitet SDA, a ne općinski odbor.

„OO SDA Banovići nema nadležnost da isključi člana – konačnu odluku donosi Etički komitet SDA“, navodi Salihović.

On dodatno osporava i obrazloženje koje se odnosi na neplaćanje članarine, ističući da ta oblast nije jasno uređena Statutom.

„Neplaćanje članarine ne može biti osnov za isključenje, jer način njenog prikupljanja nije uređen Statutom niti je finansijski evidentiran“, istakao je.

Salihović naglašava da je njegovo javno i političko djelovanje u potpunosti usklađeno sa Statutom i programskim ciljevima SDA, te da ne postoje dokazi za optužbe koje mu se stavljaju na teret.

„Moje javno djelovanje je u skladu sa Statutom i programskim ciljevima SDA. Ne postoji nijedan valjan dokaz za navode koji mi se stavljaju na teret“, rekao je.

Posebno problematičnim ocjenjuje način na koji je postupak vođen.

„Postupak je vođen pristrasno, uz grubo kršenje prava člana“, dodao je.

Salihović je najavio da će se u narednom periodu povući sa društvenih mreža kako bi se posvetio aktivnostima pravne i političke prirode.

„Moj profil i stranica će od sutra u 17 sati biti nedostupni za javnost, izuzev u slučajevima kada budem prinuđen da dajem pojašnjenja kao odgovor na napade“, naveo je.

Dodao je da će, ukoliko bude reagovao, to činiti „argumentirano i sa dokazima“, kao što je to, kako kaže, učinio i na sastanku OO SDA Banovići.

„Do konačne odluke – ostajem član SDA“

Na kraju, Salihović zaključuje da se njegov status u stranci ne može dovoditi u pitanje do odluke nadležnog organa u Sarajevu.

„Zaključak je jasan: Doneseni akt OO SDA Banovići je inicijativa, a ne odluka. Do konačne odluke nadležnog organa u Sarajevu, i dalje sam član Stranke demokratske akcije“, poručio je Salihović.