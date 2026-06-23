Planska isključenja električne energije u TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom

Dana 24.06.2026. godine (srijeda) na području Općine Banovići u naseljima Mrgan, Brezovača i Kudumovići u vremenu od 08:30 do 11:30 sati.

Dana 25.06.2026. godine (četvrtak) na području:

1. Grada Tuzle:

– u ulicama 1.Inžinjerijske brigade i Aleja Alije Izetbegovića br. 2, 4, 6, 8 i 10 u vremenu od 09:00 do 15:00 sati,

– u ulici Hadžiefendijina u vremenu od 09:00 do 11:00 sati,

– u ulici 3.Tuzlanske brigade u vremenu od 12:00 do 15:00 sati.

2. Grada Živinica u naseljima Đžankići, Svojat, Zelenika, Gračanica, Bezdan, Tupkovići, Ćasuri, Samarđžije, Korajci i Repuh u vremenu od 10:00 do 14:00 sati.

3. Grada Gradačca u naseljima Avramovina, Grabov Gaj, Imširi i Kamberi u vremenu od 09:00 do 10:00 sati.

4. Grada Gračanice u naseljima Donja Orahovica – Rječica, Makovci, Donja Orahovica Džamija, Donja Orahovica Rijeka i Gornja Orahovica u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.