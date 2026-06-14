Planska isključenja električne energije na području TK

Zbog planiranih radova na elektrodistributivnoj mreži, doći će do prekida u snabdijevanju električnom energijom:

Dana 15.06.2026. godine (ponedjeljak) na području:

1. Grada Tuzle:

– u ulicama Majska i 21. Aprila u vremenu od 10:00 do 14:00 sati,

– u naseljima Kozlovac i Dolovi u vremenu od 08:00 do 16:00 sati,

– u ulicama: Kojšino, Borić, Džindić mahala i Ludviga Kube u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.

2. Grada Srebrenik u dijelu naselja Podorašje kod škole u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.

3. Grada Živinica u naselju Barišići u vremenu od 09:00 do 13:00 sati.

Dana 16.06.2026. godine (utorak) na području Grada Živinica u naselju Zelenika u vremenu od 09:00 do 15:00 sati.