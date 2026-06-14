Lijepe scene iz regiona: Zmajevi imaju veliku podršku u Hrvatskoj

Proteklih dana iz regiona stižu brojne poruke podrške za reprezentacije Bosne i Hercegovine i Hrvatske, Zmajeve i Vatrene, koje nastupaju na Svjetskom prvenstvu u fudbalu. Posebno lijepe scene dolaze iz Zagreba, gdje se sve više govori o zajedničkom praćenju utakmica Bosne i Hercegovine.

Kolege s hrvatskog RTL-a proteklih dana s posebnom pažnjom prate Zmajeve i njihov nastup na Mundijalu, a pažnju javnosti privukao je njihov prilog o atmosferi uoči organizovanog gledanja utakmica Bosne i Hercegovine na Trgu bana Jelačića u centru Zagreba.

Novinari RTL-a razgovarali su s građanima o tome hoće li pratiti nastupe reprezentacije Bosne i Hercegovine, a odgovori su izazvali mnogo pozitivnih reakcija.

„Lijepo onda da ih pratimo, da ih podržavamo“, kazala je jedna sagovornica.

Druga je dodala da Zmajeve u Hrvatskoj mnogi doživljavaju kao svoje.

„A i naši su. Mi smo svi iz Hercegovine, Bosne, i naši su i ono, volimo navijati za njih“, rekla je.

Pozitivni komentari nizali su se jedan za drugim.

„Podržavaju oni nas, uvijek, moramo i njih“, poručio je jedan od sagovornika.

Posebno se izdvojila izjava jednog građanina koja se brzo proširila društvenim mrežama i nasmijala mnoge u Hrvatskoj.

„Mislim da će svi pratiti. Mislim da će pratiti k'o da gledamo Hrvatsku. Mislim da nema razlike. Mislim da volimo jednako i njih k'o što oni vole nas. Mislim da će biti baš dobra atmosfera. A i mislim da je pola Zagreba iz BiH“, rekao je sagovornik RTL-a.

Upravo taj komentar mnogi su izdvojili kao najbolji opis veze između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, posebno Zagreba, grada u kojem veliki broj ljudi ima porodične, prijateljske ili životne veze s BiH. Gotovo je nemoguće upoznati nekoga u Zagrebu ko nema barem nekoga u porodici porijeklom iz Bosne i Hercegovine.

Na društvenim mrežama posebno se izdvojio i komentar koji najbolje opisuje atmosferu proteklih dana.

„Sad zamislite da su zadnjih 20-30 godina ovakve vijesti na balkanskim medijima umjesto isprazne politike konflikta. Gdje bi nam bio kraj…“, navedeno je u jednom komentaru na video.

Lijepo je proteklih dana slušati poruke podrške iz cijelog regiona upućene Bosni i Hercegovini. Zajednička navijanja, osmijesi i podrška Zmajevima i Vatrenima pokazali su da sport i dalje može povezati ljude, posebno kada taj duh zajedništva gledaju i žive najmlađi.