Pacijenti i stručnjaci iz četiri zemlje u Tuzli razgovarali o rehabilitaciji nakon laringektomije

U organizaciji Udruženja traheotomiranih osoba Tuzla i Klinike za bolesti uha, grla, nosa i hirurgiju glave i vrata JZU UKC Tuzla, u Tuzli je održan Međunarodni susret laringektomiranih osoba.

Skup je okupio pacijente, zdravstvene profesionalce i predstavnike udruženja iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije i Turske, a bio je posvećen razmjeni stručnih znanja i iskustava u oblasti prevencije, dijagnostike, liječenja i rehabilitacije pacijenata oboljelih od karcinoma larinksa.

Dvodnevni susret poseban fokus imao je na rehabilitaciji glasa i govora, psihološkoj i socijalnoj podršci, kao i unapređenju kvaliteta života nakon laringektomije.

Prvog dana učesnici su imali priliku za druženje i učešće u radionicama u prirodi, dok je centralni stručni program održan narednog dana kroz niz stručnih predavanja. Susret je okupio oko 70 laringektomiranih onkoloških pacijenata iz regiona, koji su međusobnom razmjenom iskustava i zajedničkim aktivnostima poslali snažnu poruku podrške i zajedništva.

Dr. med. sc. Lejla Tokić, specijalista otorinolaringolog i predsjednica Udruženja traheotomiranih osoba Tuzla, istakla je da ovakvi događaji imaju veliki značaj i za pacijente i za zdravstvene profesionalce.

„Velika mi je čast da smo domaćini jednog ovakvog događaja međunarodnog karaktera, koji je okupio predavače iz Turske, Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine. Posebnu vrijednost skupu daje prisustvo sedamdeset onkoloških laringektomiranih pacijenata, što potvrđuje potrebu za ovakvim susretima. Naši pacijenti imali su priliku da čuju stručna predavanja o rehabilitaciji nakon zahtjevnog operativnog zahvata, ali i da razmijene iskustva sa pacijentima iz regiona. Cilj nam je naglasiti važnost regionalne saradnje i multidisciplinarnog pristupa, sve s ciljem unaprjeđenja kvaliteta života osoba kojima je odstranjen grkljan“, kazala je dr. Tokić.

Važnost povezivanja pacijenata i stručnjaka iz različitih zemalja naglasila je i predsjednica Hrvatske zajednice laringektomiranih, doc. dr. Tamara Živković Ivanović, logoped.

„Izuzetno sam sretna i počašćena što sam dio ovog međunarodnog susreta koji doprinosi podizanju kvaliteta života osoba kojima je odstranjen govorni organ. Razmjena iskustava, kako među stručnjacima tako i među samim pacijentima, od izuzetnog je značaja za oporavak, resocijalizaciju i povratak kvalitetnom životu. Zajedništvom i multidisciplinarnim pristupom koji obuhvata ljekare, medicinske sestre, logopede, psihologe, fizioterapeute možemo omogućiti pacijentima da, uprkos promjenama koje donosi bolest i liječenje, nastave živjeti ispunjen i kvalitetan život“, istakla je doc. dr. Živković Ivanović.

Član Udruženja traheotomiranih osoba Tuzla, Šemsudin Rahmanović, rekao je da ovakvi susreti imaju poseban značaj za članove jer im omogućavaju razmjenu iskustava, međusobnu podršku i druženje.

Rahmanović je istakao da članovi veliku pomoć i razumijevanje kontinuirano dobijaju od Udruženja, kao i od Klinike za bolesti uha, grla i nosa i hirurgiju glave i vrata.

Međunarodni susret održan je pod sloganom „Zajedničkim trudom progovorimo zajedno!“, a organizatori su poručili da će nastaviti aktivnosti usmjerene na unapređenje rehabilitacije, podrške i kvaliteta života laringektomiranih osoba kroz jačanje regionalne i međunarodne saradnje.