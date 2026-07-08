Naučno-stručni skup u Tuzli: Svjedočanstva zdravstvenih radnika o spašavanju života tokom agresije

U okviru institucionalnog obilježavanja genocida počinjenog nad Bošnjacima tokom agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu, danas će u Tuzli biti održan naučno-stručni simpozijum „Organizacija zbrinjavanja povrijeđenih i oboljelih u UKC Tuzla 1992–1995. godine“.

Skup organizuje Javna zdravstvena ustanova Univerzitetski klinički centar Tuzla sa partnerima, a početak je zakazan za 16.30 sati u hotelu Mellain u Tuzli.

Cilj simpozijuma je dokumentovanje i stručno sagledavanje načina organizacije zdravstvene zaštite u ratnim okolnostima, uz poseban osvrt na iskustva zaposlenika UKC Tuzla koji su tokom perioda od 1992. do 1995. godine učestvovali u liječenju i zbrinjavanju velikog broja povrijeđenih i oboljelih.

Ovo je četvrti naučno-stručni skup koji UKC Tuzla organizuje u okviru institucionalnog obilježavanja, a teme simpozijuma bit će usmjerene na ulogu zdravstvenih radnika, organizaciju zdravstvenog sistema, ratnu hirurgiju i medicinsko zbrinjavanje u izuzetno teškim uslovima.

Direktor JZU UKC Tuzla prof. dr. Šekib Umihanić istakao je da je cilj ovakvih skupova očuvanje svjedočanstava i iskustava zdravstvenih radnika, njihovo naučno dokumentovanje te prenošenje znanja budućim generacijama.

Tokom programa bit će održana stručna predavanja i izlaganja stručnjaka i učesnika ratnih dešavanja, a očekuje se da će zaključci skupa doprinijeti očuvanju historijske građe i razvoju stručne saradnje u oblasti ratne medicine.

Organizatori pozivaju zdravstvene radnike, predstavnike akademske zajednice, studente, institucije, medije i zainteresovane građane da prisustvuju simpozijumu i doprinesu očuvanju kulture sjećanja.