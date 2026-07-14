Ovi lijekovi trenutno nedostaju u UKC-u Tuzla

Nedostajući lijekovi u UKC-u Tuzla obuhvataju sedam terapija koje Federalni fond zdravstvenog osiguranja do 14. jula 2026. godine nije dostavio ovoj zdravstvenoj ustanovi.

Kako je navedeno u obavijesti Javne zdravstvene ustanove Univerzitetski klinički centar Tuzla, trenutno nisu dostupni Nilotinib kapsule od 200 miligrama, Idarubicin ampule, Mitoxantron ampule, Vinblastin ampule od 10 miligrama, Pemetreksed ampule od 500 miligrama, Kapecitabin tablete od 500 miligrama i Brigatinib tablete od 90 miligrama.

Za Brigatinib je navedeno da je u toku kontrola prve serije.

Pacijentima i članovima njihovih porodica preporučuje se da prije dolaska na terapiju provjere dostupnost lijekova i prate nova obavještenja UKC-a Tuzla. Lista nedostajućih lijekova može se mijenjati u zavisnosti od narednih isporuka.