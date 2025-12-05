Željeznice FBiH odbacuju optužbe sindikata: “Nema blokada, izloženi smo netačnim i tendencioznim napadima”

Javno preduzeće Željeznice Federacije BiH (ŽFBiH) saopćile su da su ponovo izložene “iskrivljenoj medijskoj slici” uzrokovanoj, kako navode, netačnim i tendencioznim informacijama objavljenim u pojedinim bh. medijima, što negativno utiče na poslovni imidž kompanije.

Iz ŽFBiH ističu da odlučno odbacuju sve navode i da neće podleći “agresivnim i neutemeljenim pritiscima”, koje, prema njihovim riječima, vrše Samostalni sindikat radnika hemije i nemetala u FBiH, Sindikat metalaca FBiH i Sindikat Nova Željezara.

Podsjećaju da je kod njihovog klijenta Koksara d.d. Lukavac pokrenut stečajni postupak, te da su Željeznice FBiH nastavile prevoz uglja iz Ploča za Koksaru kako bi se izbjegla ekološka katastrofa usljed gašenja koksne baterije.

– Podsjećamo da je poremećaj u industrijskom sektoru izazvala Uprava Koksare i to pokretanjem stečaja, uz istovremeno obmanjivanje ŽFBiH i neizmireni dug od 8,5 miliona KM. Željeznice FBiH koje su, bez obzira na višemilionska dugovanja spasile i obezbijedile opstanak Koksne baterije i opstanak radnih mjesta, neutemeljeno se prozivaju od sindikata i sada ti isti sindikati vrše pritisak i djeluju u službi nekih drugih pravnih lica – navode iz Željeznica FBiH.

Napomenuli su da su primorani redefinisati uslove prevoza roba sa svim klijentima, uz instrumente obezbjeđenja sigurne naplate s obzirom na najave stečaja i drugih velikih industrijskih preduzeća.

– Nema nikakvih blokada u prevozu za naše klijente i svi se prevozi odvijaju u skladu sa zaključenim ugovorima i dogovorenom dinamikom. ŽFBiH nikada nisu bile sistem koji blokira komitente. Uprkos svim problemima i evidentnom potrebom za reformama, Željeznice FBiH posjeduju sve ljudske i materijalno-tehničke kapacitete da se potrebe snabdijevanja svih klijenata u potpunosti ispune – saopćeno je iz Službe za odnose s javnošću ŽFBiH.