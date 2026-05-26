Tuzlanski kanton planira povratak putničkog željezničkog saobraćaja….

Vlada Tuzlanskog kantona planira subvencionirati putnički željeznički saobraćaj i ponovo uspostaviti putničke linije na području TK, potvrđeno je u odgovoru dostavljenom zastupniku u Parlamentu Federacije BiH Admiru Čavaliću.

Kako se navodi u zvaničnom aktu Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK, Vlada Tuzlanskog kantona je još početkom godine pokrenula inicijativu prema JP Željeznice Federacije BiH s ciljem vraćanja putničkog željezničkog saobraćaja u Tuzlanski kanton.

U dopisu je navedeno da je Vlada TK u Budžetu za 2026. godinu planirala finansijska sredstva za sufinansiranje ponovnog uspostavljanja putničkog željezničkog saobraćaja na području kantona. Pismo namjere upućeno je JP Željeznice Federacije BiH 30. januara 2026. godine, a potom je 12. maja poslana i urgencija jer odgovor nije stigao.

Iz Ministarstva navode kako su izrazili spremnost da organizuju radni sastanak sa predstavnicima Željeznica FBiH kako bi razgovarali o ponovnom uvođenju putničkog saobraćaja, ali i drugim projektima vezanim za željezničku infrastrukturu, uključujući elektrifikaciju pruge i izgradnju novih linija na području Tuzlanskog kantona.

Zastupnik Admir Čavalić oglasio se nakon što je dobio odgovor Vlade TK, ističući da Tuzlanski kanton kao najmnogoljudniji kanton u Federaciji BiH već dugo nema putnički željeznički saobraćaj.

“Građani Tuzle i Tuzlanskog kantona plaćaju poreze kao i svi drugi, ali nemaju osnovnu željezničku povezanost”, naveo je Čavalić, dodajući da posebno zabrinjava izostanak reakcije Željeznica FBiH na urgencije i inicijative iz Tuzlanskog kantona.

Prema dostupnim informacijama, Vlada TK očekuje da planirana sredstva budu iskorištena upravo za vraćanje putničkih vozova na područje kantona, ali konačna realizacija zavisi od saradnje sa JP Željeznice Federacije BiH.