Reakcija Željeznica FBiH: Netačne tvrdnje o blokadi transporta, dug Koksare prelazi 8 miliona KM

Sindikalne organizacije u Željeznicama Federacije BiH reagirale su na javne istupe predstavnika Koksare Lukavac, Nove željezare Zenica i njihovih sindikata, ocjenjujući da su u medijima iznesene „netačne, nepotpune i tendenciozne informacije“ koje stvaraju pogrešnu sliku o ulozi Željeznica FBiH i predstavljaju oblik pritiska na to preduzeće.

Kako navode, željezničari izražavaju iskreno žaljenje zbog situacije u kojoj su se našli radnici Koksare, te naglašavaju punu solidarnost u njihovoj borbi za očuvanje radnih mjesta i opstanka firme. Međutim, ističu da se ta borba „ne može i ne smije voditi na štetu radnika Željeznica Federacije BiH“.

Podsjećaju i na dugogodišnje probleme u sektoru željeznica.

– Željezničari su godinama bili ostavljeni po strani, čekali zaostale plate, trpjeli posljedice neadekvatnog upravljanja i bili stavljani u nepovoljniji položaj, dok su istovremeno otpisivana milionska dugovanja onima koji danas traže pomoć, navodi se u saopćenju, uz poruku da je strpljenje radnika „na izmaku“.

Transport prema Koksari se nastavlja uprkos milionskim dugovima

Sindikat ŽFBiH odbacuje tvrdnje da željeznice ne voze i da stoje iza blokade transporta ka Koksari Lukavac.

– Te tvrdnje su u potpunosti netačne. Uprkos činjenici da Koksara duguje Željeznicama Federacije BiH više od 8 miliona KM, transport ka Koksari se i dalje uredno odvija – upravo kako se ne bi ugasila koksna peć, poručeno je.

Naglašavaju da bi gašenje peći izazvalo nesagledive posljedice, uključujući ekološke rizike i gubitak radnih mjesta, te da su upravo zbog toga nastavili pružati usluge „u interesu očuvanja industrijskih kapaciteta u Federaciji BiH“.

Sindikati: Rješenje treba tražiti zajedno, ali ne na štetu željezničara

Sindikati poručuju da daju punu podršku Upravi ŽFBiH u naporima da zaštiti više od 2.500 zaposlenih i osigura zakonito i finansijski održivo poslovanje preduzeća.

Naglašavaju da su radnici Željeznica, Koksare i Nove željezare „tri međusobno povezana segmenta industrijskog sistema“, ali da rješenja moraju biti definisana zajedničkim sastankom sa Vladom Federacije BiH.

– Rješavanje nagomilanih problema ne može i ne smije ići preko leđa željezničara, niti na njihovu štetu – ističu.

Najavljen nastavak odlučne reakcije

Sindikat ŽFBiH najavljuje da će i dalje reagirati na sve netačne navode u javnosti i suprotstavljati se pokušajima medijskog pritiska.

– Sindikati ŽFBiH će jasno i odlučno štititi interese svojih radnika – zaključuje se u saopćenju.