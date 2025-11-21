Željeznice FBiH poručuju da naftu prevoze zakonito, sigurno i u skladu s međunarodnim standardima

Željeznice FBiH danas su objavile da od svog postojanja u kontinuitetu na zakonit i transparentan način prevoze naftu i naftne derivate, u skladu sa potrebama i zahtjevima tržišta.

Istaknuto je da Željeznice FBiH obavljaju usluge prevoza robe i putnika u skladu sa važećom Licencom o pružanju usluga željezničkog prevoza, broj 001/15 izdatom 22. aprila 2015. od strane Nadležnog nacionalnog tijela za bezbjednost željezničkog saobraćaja, tj. Regulatornog odbora željeznica BiH, a u skladu sa Zakonom o Željeznicama Bosne i Hercegovine.

Također, Željeznice FBiH su članica međunarodnih željezničkih organizacija (UIC, OTIF, COTIF i sl.), te kao punopravna članice učestvuju u međunarodnom transportu roba i vrše razmjenu kompozicija na njihovom prevoznom putu sa drugim željezničkim operatorima.

Posjedovanje licence za pružanje usluga željezničkog prevoza, zatim ECM certifikata za subjekte održavanja transportnih kapaciteta koji su zvanično objavljeni na web registru ERADIS (Evropska željeznička agencija), podrazumijeva da su Željeznice FBiH ispunile sve uslove za bezbijedan transport svih vrsta roba.

Podsjećaju da su kompletni skladišni, transportni i pretovarni kapaciteti u BiH projektovani i izgrađeni s ciljem prevoza nafte željezničkim putem i to mnogo prije donošenja Zakona o prevozu nafte i naftnih derivata, i prije samoga osnivanja FERK-a.

Ne želeći umanjiti značaj regulacije tržišta nafte i naftnih derivata, kao ni ulogu FERK-a, ali prema važečim odredbama Zakona o nafti, Članom 9. – nabrojane su tzv. „Energetske djelatnosti po vrstama“, a među kojima je i transport nafte drumskim ili željezničkim putem.

U cilju boljeg razumijevanja, bitno je naglasiti da ŽFBiH nisi subjekt koji posluje u oblasti naftnog sektora, nego u oblasti Sektora transporta i podliježu obavezama koje proističu iz Zakona o Željeznicama BiH, i Regulatornom okviru koji shodno tom Zakonu propisuje nacionalno tijelo za bezbijednost Željezničkog prometa – ROŽ BiH, a koje je ujedno i akredititrano tijelo od strane ERA-e (Europske Željezničke agencije) za izdavanje licenci, dozvola i certifikata.

Napominju da ŽFBiH obavljaju uslugu transporta nafte i naftnih derivata za potrebe korisnika i u međunarodnom prometu. ŽFBiH su angažovane u međunarodnom prevozu po osnovu licence za pružanje usluga Željezničkog prevoza u skladu sa svim važećim propisima o bezbijednosti.

Željeznice FBH pozdravljaju napore Vlade Federacije BiH da kroz obnovu vlastitih terminala za skladištenje nafte – Mostar, Blažuj, Živinice i Bihać – stvara tehničke pretpostavke da se kompletan energetski bilans Federacije BiH u smislu transporta nafte i naftnih derivata, može prevesti na ekološki, ekonomski i sigurnosno najprihvatljiviji način.

Cijene da je Zakon o nafti, donesen još 2013., u značajnoj mjeri doprinio regulisanju i uređenju tržišta nafte, te da pruža dobre osnove za uređenije tržište, ali istovremeno, da taj zakon svojim odredbama, prije svega mislimo na stav 2, Člana 10. Zakona, je ograničio nadležnosti Regulatora samo na subjekte i privredna društva čija je osnovna djelatnost promet nafte i naftnih derivata, što Željeznice svakako nisu.

– Naglašavamo da je željeznički transport svih vrsta roba, a pogotovo iz kategorije opasnih, sigurnosno i ekološki najprihvatljiviji vid transporta. ŽFBiH stoji na raspolaganju svim potencijalnim korisnicima naših usluga za siguran, ekonomičan i ekološki prihvatljiv prevoz njihovih roba, a što je u skladu i sa evropskim trendovima i direktivama – saopćeno je iz te kompanije.