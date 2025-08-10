Radioaktivna voda iz britanske vojne baze završila u moru

Radioaktivna voda iz baze u kojoj se nalaze britanske nuklearne bombe ispuštena je u more nakon što su dotrajale cijevi više puta pukle, pokazuju službeni dokumenti. Do ispuštanja radioaktivnog materijala u Loch Long, morsko jezero u blizini Glasgowa, došlo je jer Kraljevska mornarica nije adekvatno održavala mrežu od 1.500 vodovodnih cijevi, utvrdilo je nadzorno tijelo, prenosi The Guardian.

Skladište oružja u Coulportu na Loch Longu jedno je od najsigurnijih i najtajnijih vojnih objekata u Ujedinjenom Kraljevstvu. U njemu se čuvaju nuklearne bojeve glave za flotu od četiri podmornice klase Trident, usidrene u blizini.

Otkriće nakon višegodišnje pravne borbe

Dokumenti Škotske agencije za zaštitu okoliša (Sepa) pokazuju da je polovica komponenti u bazi premašila predviđeni vijek trajanja u vrijeme curenja. Sepa navodi da su poplave u Coulportu nastale zbog “nedostataka u održavanju”, što je dovelo do ispuštanja “nepotrebnog radioaktivnog otpada” u obliku niskih nivoa tricija, hemijskog elementa koji se koristi u nuklearnim bojevim glavama.

Curenja su otkrivena u povjerljivim izvještajima i e-mailovima koji su, nakon šest godina pravne borbe, dostavljeni istraživačkom portalu The Ferret i podijeljeni s Guardianom. Ministarstvo odbrane i Sepa pokušali su spriječiti njihovu objavu, ali je škotski povjerenik za informiranje David Hamilton naložio javno objavljivanje, navodeći da se radi o zaštiti “ugleda”, a ne nacionalne sigurnosti.

Uzrok i posljedice

Prema dokumentima, pucanje cijevi dogodilo se 2010. godine, te dva puta 2019. godine. U augustu 2019. jedno od curenja izazvalo je poplavu u dijelu baze za rukovanje nuklearnim oružjem. Voda je bila kontaminirana niskim nivoima tricija i kroz odvod dospjela u Loch Long.

Sepa je navela da razine radioaktivnosti nisu predstavljale prijetnju ljudskom zdravlju, ali su potvrdili da je loše održavanje dovelo do nepotrebnog stvaranja radioaktivnog otpada. Nakon interne istrage, Ministarstvo odbrane obećalo je 23 mjere za sprječavanje sličnih incidenata, priznajući da je nedostatak pripremljenosti izazvao “zbrku” i “nedostatak komunikacije o opasnostima”.

Ipak, 2021. godine ponovo su pukle cijevi, što je izazvalo novu inspekciju. Sepa je tada ocijenila da je napredak u primjeni obećanih mjera “spor i u mnogim slučajevima odgođen”.

Reakcije i kritike

David Cullen, stručnjak za nuklearno oružje iz londonskog think tanka Basic, izjavio je da su ponovljeni incidenti šokantni, a pokušaji zataškavanja “skandalozni”.

– Ministarstvo odbrane gotovo deset godina provodi infrastrukturni program vrijedan skoro dvije milijarde funti u Faslaneu i Coulportu, a očito ni 2022. nisu imali ispravan sistem upravljanja imovinom. Ovaj nemaran pristup prečest je u programu nuklearnog oružja i posljedica je nedostatka nadzora – kazao je Cullen.

Iz Sepe poručuju da su “zadovoljni” što su Coulport i Faslane nakon incidenata uveli značajna poboljšanja u održavanju i upravljanju imovinom, te da se ovakvi slučajevi nisu ponovili. Agencija svake godine objavljuje podatke o radioaktivnim ispuštanjima i tvrdi da ona “nisu od regulatorne važnosti”.

Glasnogovornik Ministarstva odbrane rekao je da pridaju “najveću važnost sigurnom rukovanju radioaktivnim materijalima” te naglasio da “nije bilo nesigurnih ispuštanja radioaktivnog materijala u okoliš ni u jednoj fazi”.