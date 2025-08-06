Otvorene prijave za Chevening stipendije Vlade Ujedinjenog Kraljevstva

Prijave za prestižne Chevening stipendije za studiranje u Ujedinjenom Kraljevstvu otvorene su od 5. avgusta do 7. oktobra 2025. Program nudi potpuno finansirane master studije na univerzitetima u UK za pojedince koji su spremni da vode pozitivne promjene u svojim matičnim zemljama i širom svijeta.

Već više od 40 godina, Chevening privlači stotine hiljada prijava širom svijeta. Uspješni kandidati su oni koji jasno demonstriraju izvanredne liderske sposobnosti, uticaj i vještine umrežavanja kroz uvjerljive, dokazive primjere.

James Hamilton Harding, otpravnik poslova Britanske ambasade Sarajevo, izjavio je:

„Cheveningov izuzetno konkurentan proces selekcije osigurava da izabrani stipendisti predstavljaju najbistrije i najmotivisanije pojedince iz cijelog svijeta.

Chevening alumni koriste svoje vrhunsko obrazovanje, globalne mreže i samopouzdanje stečeno u UK kako bi stvorili značajne, trajne promjene po povratku kući – bilo da se suočavaju s globalnim izazovima ili ostvaruju konkretan uticaj u svojim zajednicama.

Ako ste lider, uticajni i vješt u umrežavanju, toplo vas ohrabrujem da se prijavite i pridružite ovoj nevjerovatnoj međunarodnoj zajednici.“

Hajrudin Solak, Chevening stipendista 2024-25, rekao je:

„Chevening mi je pomogao ne samo da unaprijedim svoje znanje i profesionalne vještine, već i da steknem nevjerovatne nove prijatelje, posjetim zadivljujuća mjesta i isprobam stvari koje nikada nisam mogao zamisliti.

Istraživao sam predivne destinacije širom UK, gledao kako BiH igra protiv Engleske u kvalifikacijama u futsalu, posjetio pravi britanski sud tokom suđenja, gledao nastupe poznatih glumaca u pozorištu, neprestano se smijao s prijateljima tokom sedmičnih kvizova u pubu, ostvario životni san posjetivši Wimbledon – i još mnogo toga.

Toplo preporučujem ljudima iz Bosne i Hercegovine da se prijave i započnu putovanje koje će im zaista promijeniti život.“

Zainteresovani kandidati mogu podnijeti prijavu putem chevening.org/apply.

Prije prijave, kandidatima se snažno preporučuje da pregledaju dostupne resurse na chevening.org/guidance i procijene jesu li spremni da predstave konkurentnu prijavu.

Od početka programa 1983. godine, više od 60.000 profesionalaca unaprijedilo je svoje karijere kroz Chevening, što pokazuje posvećenost UK razvoju budućih lidera.

Za detaljne informacije o kriterijima podobnosti i specifičnostima stipendije, posjetite chevening.org.

Chevening je globalni program stipendija Vlade Ujedinjenog Kraljevstva, finansiran od strane Ministarstva vanjskih poslova i partnerskih organizacija. Stipendije podržavaju jednogodišnje master studije na univerzitetima u UK za pojedince s dokazanim potencijalom da postanu budući lideri, donosioci odluka i kreatori mišljenja.

Chevening je započeo 1983. godine i razvio se u prestižni međunarodni program nagrađivanja. Chevening stipendisti dolaze iz više od 160 zemalja i teritorija širom svijeta. Više od 60.000 Chevening alumnista čini uticajnu i visoko cijenjenu globalnu mrežu. Među njima je i preko 200 članova iz Bosne i Hercegovine iz svih sfera života.