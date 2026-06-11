Centralna banka BiH osvojila prestižnu međunarodnu nagradu za finansijsku stabilnost

Centralna banka Bosne i Hercegovine osvojila je prestižnu međunarodnu nagradu za inicijativu u oblasti finansijske stabilnosti, koja joj je uručena na svečanoj ceremoniji Central Banking Awards održanoj 10. juna u Londonu.

Nagradu je u ime Centralne banke BiH preuzela guvernerka Jasmina Selimović, a riječ je o jednom od najuglednijih međunarodnih priznanja u oblasti centralnog bankarstva koje se dodjeljuje institucijama i liderima za izuzetan doprinos unapređenju finansijske stabilnosti, reformskim procesima i jačanju povjerenja javnosti.

Međunarodno priznanje za reformske procese

Kako je saopćeno iz Centralne banke BiH, međunarodna stručna javnost ovim priznanjem potvrdila je uspješnost reformskih aktivnosti koje institucija provodi s ciljem modernizacije finansijskog sistema, unapređenja regulatornog okvira i jačanja institucionalne otpornosti Bosne i Hercegovine.

U obrazloženju nagrade posebno je istaknut strateški pristup Centralne banke BiH u jačanju otpornosti finansijskog sistema, kao i njena uloga u provođenju reformi od značaja za finansijsku stabilnost zemlje.

Među projektima koji su privukli pažnju međunarodnih stručnjaka izdvajaju se aktivnosti vezane za usklađivanje regulatornog okvira sa standardima Evropske unije u okviru priprema za pristupanje Bosne i Hercegovine Jedinstvenom području plaćanja u eurima (SEPA), razvoj sistema instant plaćanja kroz projekat TIPS Clone u saradnji s Bankom Italije, te unapređenje cyber sigurnosti finansijskog sektora.

Priznanje za modernizaciju finansijskog sistema

Značajnu ulogu u dodjeli nagrade imali su i rezultati ostvareni u oblasti održivih finansija, integracije klimatskih rizika u regulatorni okvir, jačanja finansijske pismenosti i inkluzije, kao i aktivnosti na unapređenju sistema gotovog novca i dizajna novčanica konvertibilne marke.

Guvernerka Jasmina Selimović istakla je da priznanje predstavlja rezultat zajedničkog rada i stručnosti zaposlenih u Centralnoj banci Bosne i Hercegovine.

Prema njenim riječima, institucija će nastaviti rad na modernizaciji platnih sistema, jačanju cyber otpornosti, razvoju održivih finansija i drugim reformama koje doprinose većoj stabilnosti finansijskog sistema i jačanju povjerenja građana i privrede.

Dodjela nagrade predstavlja jedno od najznačajnijih međunarodnih priznanja koje je Centralna banka Bosne i Hercegovine dobila u posljednjim godinama i potvrdu njene uloge u očuvanju monetarne i finansijske stabilnosti zemlje.