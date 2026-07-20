Instant plaćanja u BiH počinju danas: Novac na račun stiže za nekoliko sekundi

Instant plaćanja u BiH počinju danas, 20. jula, čime se građanima i privredi omogućava da novac između računa prenose za svega nekoliko sekundi, bez obzira na radno vrijeme banaka, vikende ili praznike.

Novi sistem Centralne banke Bosne i Hercegovine radit će 24 sata dnevno, sedam dana u sedmici i svih 365 dana u godini. Nakon što korisnik preda nalog svojoj banci, on se prosljeđuje Centralnoj banci BiH, koja obrađuje transakciju, nakon čega novac stiže na račun primaoca.

Za razliku od dosadašnje