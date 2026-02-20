Banke u BiH ostvarile 880 miliona KM dobiti u 2025. godini

Prema podacima entitetskih agencija za bankarstvo, bankarski sektor u Bosni i Hercegovini je tokom 2025. godine ostvario ukupnu neto dobit od približno 880 miliona KM. To u prosjeku znači da su banke svakog dana, računajući i vikende i praznike, ostvarivale oko 2,4 miliona KM dobiti.

U Federaciji Bosne i Hercegovine, prema izvještaju Agencije za bankarstvo FBiH, neto dobit banaka iznosila je 613 miliona KM. Riječ je o blagom povećanju u odnosu na prethodnu godinu, kada je dobit bila oko 600 miliona KM.

Najveći dio ukupnog profita ostvaren je kroz neto prihode od kamata i slične prihode, koji su dosegnuli 906 miliona KM. Prihodi od naknada i provizija iznosili su 464,38 miliona KM, što potvrđuje da ovaj segment postaje sve značajniji izvor zarade. Uprkos ekonomskim izazovima, uključujući promjene kamatnih stopa i troškove finansiranja, banke su zadržale kontinuitet poslovanja i stabilne rezultate.

U Republici Srpskoj neto dobit banaka iznosila je 267 miliona KM, što je gotovo 60 posto manje u odnosu na Federaciju BiH. Ipak, u poređenju s prethodnom godinom zabilježen je rast od oko 20 miliona KM. Agencija za bankarstvo RS navodi da depoziti pravnih lica iznose 3,6 milijardi KM, od čega se približno polovina odnosi na privatne kompanije. Depoziti fizičkih lica dosežu 5,7 milijardi KM, pri čemu oko 50 posto čini štednja građana. Ovi podaci ukazuju na stabilnu likvidnost i oslonac sektora na povjerenje stanovništva.

Ukupni pokazatelji bankarskog sektora u BiH upućuju na stabilnu profitabilnost i kontinuiran rast. Posebno se izdvaja diverzifikacija izvora prihoda, s rastućim udjelom naknada i provizija, dok visoki nivoi štednje potvrđuju povjerenje građana u finansijski sistem.

Istovremeno, finansijski stručnjaci upozoravaju da će budući rezultati u velikoj mjeri zavisiti od kretanja inflacije, promjena kamatnih stopa i mogućih regulatornih izmjena koje bi mogle utjecati na poslovanje banaka u narednom periodu.