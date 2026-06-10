Behram-begova medresa organizuje Večer hafiza u Tuzli

Behram-begova medresa u Tuzli organizuje manifestaciju “Večer hafiza”, u okviru obilježavanja četiri stoljeća tradicije odgoja i obrazovanja ove ustanove.

Manifestacija će biti održana u četvrtak, 11. juna, u džamiji Behram-begove medrese, poslije akšam-namaza, odnosno u 20:34 sati.

Na Večer hafiza pozvano je svih 114 hafiza koje je Behram-begova medresa iznjedrila od reaktiviranja svog rada 1993. godine.

Tokom programa, odabrani hafizi će učiti ulomke iz Kur’ana, a planirano je i izvođenje nekoliko ilahija i kasida.

Organizatori pozivaju građane da prisustvuju ovoj manifestaciji posvećenoj ljepoti kur’anske riječi.