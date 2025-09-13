Na računima u njemačkim bankama nalaze se milijarde eura koje nikome ne pripadaju

Foto: Pexels

Na njemačkim bankovnim računima nalazi se i do 4,2 milijarde eura koje nikome ne pripadaju. Jasno je da takvo blago budi interesovanja. U priču se uključila i njemačka vlada.

Na tzv. „uspavanim“ ili zaboravljenim računima u Njemačkoj nalazi se značajna količina novca, a riječ je o računima čiji su vlasnici preminuli bez nasljednika ili onima koji godinama nisu evidentirani u dokumentima niti su vlasnici kontaktirani.

Kako piše tagesschau, izvještaj od Ministarstva obrazovanja i istraživanja Njemačke upozorava da dio tog novca može poticati iz ilegalnih izvora – crnog tržišta ili trgovine narkoticima. Račun se smatra zaboravljenim ako banka duži period ne može stupiti u kontakt s vlasnikom, a najčešće se zatvara nakon 30 godina. Ipak, i poslije 45 godina vlasnik ima pravo potraživati sredstva.

Profesor ekonomije na Univerzitetu u Kasselu Christian Klein smatra da banke ovu temu izbjegavaju.

„Imam osjećaj da je to za većinu banaka nekako neugodno. Novac je zaboravljen i sada ‘leži’ i ne osjećam se prijatno što ga banka ‘prisvaja’.“

S druge strane, glavni pravni stručnjak Njemačkog udruženja banaka Thorsten Höche tvrdi da nema potrebe za raspravom jer je sve zakonski jasno regulisano. Međutim, država razmatra model prema kojem bi se sredstva s ovih računa usmjeravala u revolving fond, poput prakse u Velikoj Britaniji, gdje se ovim novcem finansiraju socijalni programi.

Banke savjetuju građanima da pravovremeno ažuriraju podatke i brinu o svojim računima kako bi izbjegli da novac na kraju ostane bez vlasnika.

