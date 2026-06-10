Magazinović: Ne smije biti nedodirljivih u primjeni Zakona o kažnjavanju bahate vožnje

Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Saša Magazinović sastao se sa ministrom unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admirom Katicom, a tema razgovora bila je primjena Zakona o kažnjavanju bahate vožnje i njegovi prvi rezultati u praksi.

Ministar Katica istakao je da je policija konačno dobila efikasan alat za sankcionisanje vozača koji ugrožavaju sigurnost učesnika u saobraćaju. Naveo je da su već u prvim danima primjene zakona zabilježeni brojni slučajevi kažnjavanja bahatih vozača i njihovog isključivanja iz saobraćaja.

Posebno je naglasio da od početka primjene novog zakona nije zabilježen nijedan slučaj odbijanja testiranja na prisustvo narkotika, što je ranije bila česta pojava.

Saša Magazinović, koji je zajedno sa zastupnikom Jasminom Imamovićem bio predlagač ovog zakonskog rješenja, kazao je da ga ohrabruju primjeri iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine koji pokazuju da zakon daje rezultate.

Naglasio je da će insistirati na dosljednoj primjeni zakona i jednakom tretmanu svih učesnika u saobraćaju.

„Ne smije biti nedodirljivih, a policijski službenici svojim ponašanjem moraju biti primjer poštovanja Zakona“, poručio je Magazinović.

Magazinović i Katica zajednički su istakli da je cilj zakona odvraćanje od bahate vožnje i zaštita života svih učesnika u saobraćaju, posebno djece, porodica i pješaka.

Izrazili su uvjerenje da će policija koristiti sve zakonom predviđene mogućnosti za sankcionisanje vozača koji svojim ponašanjem ugrožavaju sigurnost na cestama.