Magazinović pozvao zastupnike da predlože najbolje kandidate za glavnog pregovarača BiH s Evropskom unijom

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine sinoć je donio Odluku o formiranju Ureda i proceduri imenovanja glavnog pregovarača i zamjenika glavnog pregovarača BiH za vođenje pregovora o pristupanju Evropskoj uniji.

Predlagači ove odluke su poslanici: Saša Magazinović, predsjedavajući Kluba poslanika SDP-a BiH; Mira Pekić, predsjedavajuća Kluba poslanika SDS-PDP-Za pravdu i red; Nihad Omerović, predsjedavajući Kluba poslanika NiP-a; Sabina Ćudić, predsjedavajuća Kluba poslanika NS-BKI KF i Jasmin Emrić, predsjedavajući Mješovitog kluba.

Usvojen je i zaključak kojim Predstavnički dom PSBiH poziva klubove poslanika u tom domu da do 10. novembra 2025. godine dostave prijedloge za glavnog pregovarača i zamjenike glavnog pregovarača BiH za vođenje pregovora o pristupanju BiH Evropskoj uniji, u skladu sa usvojenom Odlukom.

Jedan od predlagača, poslanik Saša Magazinović je danas izjavio Feni da pravo predlaganja imaju svi parlamentarni klubovi u skladu sa jučer donesenom odlukom.

Pozvao je sve kolegice i kolege iz klubova koji imaju namjeru predlaganja da se takmiče u kvalitetu kandidatkinja i kandidata i njihovom kapacitetu i vještinama, dodajući da je manje važno ko je predlagač.

– Ovo je važna pozicija i trebaju nam vrijedne osobe koje su spremne za ovaj rudarski posao, trebaju nam ljudi koji okupljaju, koji su strpljivi i uporni i spremni na saradnju i uvažavanje svih institucija u Bosni i Hercegovini – naveo je Magazinović.