Regionalna nagrada “Dialogos” bit će uručena Lamiji Silajdžić u Tuzli

Regionalna nagrada “Dialogos” za najbolju knjigu iz teorije i kulture medija bit će uručena prof. dr. Lamiji Silajdžić u petak, 12. juna, u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci “Derviš Sušić” Tuzla.

Svečana dodjela nagrade bit će održana u 18 sati, a organizatori događaja su JU Narodna i univerzitetska biblioteka “Derviš Sušić” Tuzla i Društvo crnogorskih novinara.

Ovogodišnji, deveti “Dialogos” dodijeljen je prof. dr. Lamiji Silajdžić sa Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, za knjigu “Komunikacija i mediji u eri konvergencije”.

Žiri je radio u sastavu prof. dr. Vedada Baraković, predsjednica žirija iz Bosne i Hercegovine, prof. dr. Boban Tomić iz Srbije i Slavko Mandić, novinar i publicista iz Crne Gore.

U obrazloženju žirija navedeno je da knjiga istražuje ključne promjene novinarstva i komunikacijskih praksi u novomedijskom okruženju, s posebnim fokusom na konvergenciju masovnih i mrežnih medija. Knjiga donosi rezultate empirijskog istraživanja u Bosni i Hercegovini i ukazuje na promjene u produkciji, distribuciji i recepciji medijskih sadržaja.

Na svečanoj dodjeli obratit će se Dragan Mitov Đurović, predsjednik Društva crnogorskih novinara, Radojica Grba, predsjednik Programskog odbora nagrade, mr. sc. Željko Rutović, idejni utemeljitelj nagrade, Sanja Dukić, direktorica Narodne i univerzitetske biblioteke “Derviš Sušić” Tuzla, te ovogodišnja laureatkinja prof. dr. Lamija Silajdžić.

Lamija Silajdžić je profesorica na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Dobitnica je priznanja “Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu”, autorica i koautorica stručnih i naučnih radova, a prije akademske karijere radila je kao novinarka u Informativnom programu Radio-televizije Bosne i Hercegovine.

Podršku organizaciji događaja pružili su Solana d.d. Tuzla i Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli.

Dodjela nagrade bit će održana u petak, 12. juna 2026. godine, u 18 sati, u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci “Derviš Sušić” Tuzla.