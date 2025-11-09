Magazinović: Južna interkonekcija je zajednički interes SAD i BiH

Poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) Saša Magazinović boravi u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje se u Washingtonu sastao sa visokim zvaničnicima State Departmenta.

Kako je saopćeno iz poslaničkog kluba Socijaldemokratske partije BiH, Magazinović je razgovarao s Brendanom Hanrahanom, vršiocem dužnosti pomoćnika američkog državnog sekretara za Evropu i Euroaziju, te njegovim zamjenikom Markom Flemingom.

Sastanku su prisustvovali i poslanici entitetskih parlamenata Damir Mašić i Igor Crnadak, kao i ministrica u Vladi Kantona Sarajevo Darja Softić Kadunić.

Fokus razgovora: reforme i energetski projekti

Tokom razgovora u State Departmentu, naglasak je bio na aktuelnim političkim prilikama u Bosni i Hercegovini, kao i prioritetima buduće saradnje dvije zemlje. Posebna pažnja posvećena je projektu izgradnje Južne gasne interkonekcije, koji se smatra jednim od ključnih energetskih poduhvata u regiji.

Američkim zvaničnicima su predstavljeni i detalji o izmjenama Zakona o javnim nabavkama i Krivičnog zakona BiH, koji su usvojeni u Predstavničkom domu, ali čekaju potvrdu u Domu naroda. Prema mišljenju brojnih stručnjaka, riječ je o najznačajnijim antikorupcijskim reformama u posljednjih dvadeset godina.

Podrška stabilnosti i integritetu BiH

Tokom posjete Washingtonu, delegacija je održala više sastanaka s predstavnicima republikanaca i demokrata u Kongresu i Senatu SAD-a. Tema razgovora bila su posljednja politička dešavanja u BiH, a američki sagovornici su ponovili podršku stabilnosti, suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine.

„Ovu posjetu smatram izuzetno uspješnom i dobro pripremljenom. Razgovarali smo s ključnim ljudima u Washingtonu kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, te pored toga održali brojne sastanke s predstavnicima akademske zajednice, nevladinih organizacija, fondacija, s lobistima, kao i bh. građanima koji rade u različitim vladinim i nevladinim institucijama“, izjavio je Magazinović.

Dodao je da je neophodno jačati prisustvo Bosne i Hercegovine u američkoj prijestolnici:

„Izuzetno je važno da se unaprijedi prisustvo u Washingtonu jer, ako mi sami ne prenesemo informacije o dešavanjima u našoj domovini, to će učiniti neko drugi, što je u posljednje vrijeme postala uočljiva praksa. Očekujem da će u periodu koji slijedi, kroz konkretne aktivnosti u institucijama SAD, još jednom biti potvrđena činjenica da naša država ima prijatelje u Washingtonu.“

Posjeta u organizaciji Arcadia univerziteta

Posjeta bh. delegacije realizirana je na poziv i u organizaciji Arcadia univerziteta. Osim sastanaka u Washingtonu, program je uključivao i rad s profesorima i studentima univerziteta te učešće u panel-diskusijama o aktuelnim političkim i društvenim temama koje se tiču Bosne i Hercegovine i regije.