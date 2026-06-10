SDP pokrenuo inicijativu: U petak obucite dres reprezentacije i podržite Zmajeve

SDP Bosne i Hercegovine pozvala je građane da u petak na simboličan način pruže podršku fudbalskoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine tako što će na posao, u školu ili na fakultet doći u dresovima reprezentacije ili sa nekim od obilježja Zmajeva.

Kako navode iz SDP-a, riječ je o inicijativi kojom žele pokazati zajedništvo i podršku nacionalnom timu uoči predstojeće utakmice, ali i poslati poruku reprezentativcima da iza njih stoje navijači iz svih krajeva Bosne i Hercegovine.

„Povodom predstojeće utakmice fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine, pozivamo naše članove, simpatizere, ali i sve građane Bosne i Hercegovine da u petak, ukoliko im to obaveze i pravila radnog mjesta dozvoljavaju, na posao, fakultet ili u školu dođu u dresovima reprezentacije ili sa nekim od obilježja naših Zmajeva“, saopćili su iz SDP-a.

Iz ove stranke pozvali su i poslodavce, škole, fakultete i druge institucije da podrže inicijativu i ohrabre zaposlene, učenike i studente da tog dana nose obilježja reprezentacije.

U saopćenju ističu da ne mogu svi navijači biti na stadionu, ali da svi mogu dati doprinos stvaranju pozitivne atmosfere i pokazati podršku reprezentaciji.

„Neka plavo žute boje budu vidljive u kancelarijama, učionicama, amfiteatrima i na ulicama širom Bosne i Hercegovine. Pokažimo našim reprezentativcima da iza njih ne stoji samo jedanaest igrača na terenu, nego milioni ljudi koji vjeruju, navijaju i sanjaju zajedno“, poručili su.

Dodaju da je ovo prilika da građani pokažu zajedništvo, optimizam i podršku reprezentativcima koji predstavljaju Bosnu i Hercegovinu, te da se zajednički pošalje poruka podrške prije izlaska na teren.

„Zato u petak, gdje god bili, budimo dio iste ekipe. Sretno, Zmajevi. Bosna i Hercegovina je uz vas“, navodi se u pozivu SDP-a.