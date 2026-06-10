Isak: Federaciji BiH hitno potrebni zakoni za suzbijanje nasilja i zaštitu ljudskih prava

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak učestvovao je na zajedničkoj tematskoj sjednici komisija za sigurnost Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamenta Federacije BiH, posvećenoj institucionalnom odgovoru na incidente i krivična djela počinjena iz mržnje i predrasuda.

Sjednica je organizovana uz podršku Misije OSCE-a u BiH, a u fokusu su bila zakonska rješenja koja je Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova pripremilo i uputilo u parlamentarnu proceduru.

Riječ je o Zakonu o slobodi mirnog okupljanja i Zakonu o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim događajima u Federaciji BiH. Iz FMUP-a navode da ovi propisi predstavljaju temelj modernog i evropskog pristupa oblasti javnog reda i sigurnosti građana.

Ministar Isak i zamjenik direktora Federalne uprave policije Vahidin Šahinpašić istakli su da bi usvajanje zakona omogućilo jasniji pravni okvir za postupanje Federalne uprave policije i kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova.

Podršku hitnom usvajanju zakona dali su i predsjednici komisija za sigurnost oba doma Parlamenta FBiH, Dragan Mioković i Aljoša Čampara, kao i šef Misije OSCE-a u BiH ambasador Rick Holtzapple.

Prema navodima FMUP-a, Zakon o slobodi mirnog okupljanja trebao bi građanima garantovati osnovna demokratska prava u skladu s evropskim standardima, dok bi Zakon o sprečavanju nasilja na sportskim događajima policijskim i pravosudnim organima dao efikasnije alate za borbu protiv huliganizma i govora mržnje.

“Kao ministar i predlagač ovih zakonskih rješenja, čvrsto stojim iza stava da su nam ovi zakoni hitno potrebni kako bismo uveli red i sistemsku sigurnost u Federaciji BiH”, izjavio je Isak.

Dodao je da se neredi i nasilje više ne mogu posmatrati kao izolovani incidenti, jer ugrožavaju živote, uništavaju imovinu i narušavaju društveni suživot.

Iz Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova apelovali su na parlamentarce da podrže predložena zakonska rješenja, navodeći da reformski zakoni u oblasti sigurnosti predstavljaju doprinos stabilnosti i evropskom putu Bosne i Hercegovine.