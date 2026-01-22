Četnik iz Srbije odgovorio Isaku: “Pomaže Bog Ramo, ko pobi srpsku djecu?”

Adin Jusufović

Brano Stanivuković, koji je provocirao ispred Memorijalnog centra Srebrenica – Potočari, oglasio se nakon saopćenja stranke Snaga naroda, čiji je predsjednik Ramo Isak, federalni ministar policije.

U reakciji je napisao poruku koja je, zbog načina na koji je formulirana, teško razumljiva, ali se iz nje može zaključiti da Isaku poručuje kako je MUP Republike Srpske “identifikovao teroristu”, navodeći da je riječ o osobi koja je psovala “srpsku majku”.

U nastavku svoje objave Stanivuković je spomenuo i događaje u Kravici, iznoseći tvrdnje o navodnom ratnom zločinu, za koji je optužio bivšeg komandanta Armije Republike Bosne i Hercegovine Nasera Orića.

Podsjećanja radi, Orić je u tom predmetu pravosnažno oslobođen, uz obrazloženje da nije bilo dovoljno dokaza.

U nastavku prenosimo Stanivukovićevu poruku:

– Pomaže bog Ramo vidiš da postoji Republika Srpska i Srpska milicija Republike Srpske policija Srebrenice je u kratkom roku otkrila i indefikovala teroristu koji je je*o majku Srpsku i viko da ne postoji Republika Srpska sram te bilo Ramo ko pobi Srbe malu decu,trudne žene i Stare ljude na pravoslavni Božić u Kravicama kod Bratunca i okolnim Selima Naser Orić i Muslimani, napisao je Stanivuković.

