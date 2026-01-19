Snaga naroda: Izdaja u Parlamentu FBiH, oboren zakon koji je trebao štititi policajce i sigurnost Federacije

Snaga naroda najoštrije je osudila odbacivanje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima FBiH, koji je po hitnom postupku upućen u parlamentarnu proceduru, navodeći da je riječ o politički motivisanoj odluci s mogućim ozbiljnim posljedicama po Federalnu upravu policije i status policijskih službenika.

“Ramo Isak najoštrije osuđuje današnje odbacivanje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima FBiH, koji je trebao biti razmatran na sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.

Ovaj zakon, koji je Vlada FBiH poslala u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku, trebao je konačno rješavati vitalna pitanja vezana za odlazak policijskih službenika u penziju i pripremu njihovih nasljednika. Nažalost, nije dobio podršku zastupnika stranaka SDA, DF i SBiH.

Ova situacija predstavlja još jedan udar na interese bošnjačkog naroda, kao i na policijske službenike koji već dugo vremena nose teret sigurnosti Federacije BiH. Značajan postotak, oko 95%, policijskih službenika su Bošnjaci, a ovom odlukom direktno se ozbiljno ugrožava njihova egzistencija i profesionalna budućnost.

Posebno upozoravamo da iza obaranja ovog zakona stoji politička agenda HDZ-a, koji preko bošnjačkih stranaka koje su glasale protiv pokušava otvoriti prostor za instaliranje svojih kadrova u Federalnu upravu policije. Sprječavanjem zakonitog i planskog popunjavanja upražnjenih mjesta, svjesno se stvara kadrovski vakum u kojem bi se, po političkom diktatu, pokušali nametnuti podobni, a ne stručni ljudi, što predstavlja direktan udar na profesionalnost, nezavisnost i operativnu sposobnost FUP-a.

Neusvajanjem ovog zakona, svjesno se ometa proces pripreme novih kadrova, koji su već prošli potrebne selekcije i obuke, ostavljajući ih u neizvjesnosti i onemogućavajući sistemu da dobije nužne resurse. Ovakva odluka ne može biti slučajnost – to je politički motivisana akcija.

Zadivljuje činjenica da se ovo događa upravo u trenutku kada se protiv predstavnika političkih stranaka koje su oborile zakon vodi najveći broj aktivnih predmeta u policijskim i istražnim strukturama. Ovim potezom se nastoji oslabiti, a dugoročno i ukinuti Federalna uprava policije, s ciljem zaštite ličnih i stranačkih interesa.

Snaga naroda – Ramo Isak jasno poručuje da sigurnosni sistem Federacije BiH ne smije biti žrtva političkih kalkulacija niti instrument za zaštitu bilo čijih pozicija. Građani zaslužuju funkcionalnu policiju, a policijski službenici zaslužuju dostojanstven status i sigurnu budućnost.

Odgovornost za posljedice ove odluke snose oni koji su ju donijeli, imenom i prezimenom”, saopšteno je.