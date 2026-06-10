Isplata dječijeg dodatka za maj 15. juna: Više od 20 miliona KM za 95.365 djece

Isplata dječijeg dodatka za maj 2026. godine bit će izvršena 15. juna, potvrdio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.

Prema objavljenim podacima, za dječiji dodatak za maj osigurano je ukupno 20.070.351 KM, a sredstva su namijenjena za 95.365 djece u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Ministar Delić je na društvenim mrežama naveo da će sredstva korisnicima biti dostupna 15. juna, s obzirom na to da ovaj datum ove godine ne pada na vikend.

Dječiji dodatak jedna je od mjera socijalne zaštite koja se isplaćuje iz federalnog budžeta, a namijenjena je porodicama koje ispunjavaju uslove propisane Zakonom o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji BiH.