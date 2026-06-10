Potvrđen slučaj meningitisa u OŠ Lukavac Grad

U Osnovnoj školi Lukavac Grad potvrđen je slučaj meningitisa, zbog čega su učenici danas preventivno pušteni kućama, a u školi je provedena vanredna dezinfekcija prostorija.

Informacija je roditeljima saopštena putem školske komunikacijske grupe, gdje je navedeno da je nakon pristiglih nalaza potvrđen meningitis, ali da nije riječ o meningokoknom obliku bolesti.

„Nalaz je gotov. Potvrđen je meningitis, ali je riječ o vrsti koja ne zahtijeva posebne mjere zaštite jer nije u pitanju meningokoca“, navedeno je u poruci upućenoj roditeljima.

Prema dostupnim informacijama, učenici su ranije tokom dana preventivno poslani kućama dok se čekala potvrda nalaza i preporuke nadležnih zdravstvenih službi. U školi je istovremeno provedena vanredna dezinfekcija, a za sutra je planirana dodatna preventivna dezinfekcija objekta.

Kako je saopšteno roditeljima, daljnje postupanje određeno je u saradnji sa Higijensko-epidemiološkom službom i Zavodom za javno zdravstvo. S obzirom na to da nije riječ o meningokoknom meningitisu, za sada nisu propisane posebne epidemiološke mjere.

Očekuje se da će se Higijensko-epidemiološka služba tokom dana oglasiti zvaničnim saopštenjem u kojem će javnosti biti pojašnjene vrste meningitisa, kao i preporuke za postupanje u ovakvim situacijama.

Roditeljima je poručeno da će o svim eventualnim novim mjerama i preporukama biti blagovremeno obaviješteni.