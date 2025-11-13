U Domu penzionera Tuzla provedena dezinfekcija svih korištenih prostora

Ekipa Službe higijensko epidemiološke zdravstvene zaštite Doma zdravlja Tuzla provela je dezinfekciju prostora Doma penzionera Tuzla u skladu sa važećim protokolima i preporukama koje se odnose na higijensko epidemiološku sigurnost kolektivnih ustanova.

Dezinfekcija je obuhvatila zajedničke površine poput stubišta i hodnika od prizemlja do šestog sprata, kao i veliku i malu salu te prostorije koje su prethodnih dana služile za zbrinjavanje unesrećenih. Sve površine tretirane su sredstvima širokog spektra djelovanja koja osiguravaju uklanjanje bakterija, virusa i gljivica, uz posebnu pažnju na mjesta koja se najčešće dodiruju, među kojima su rukohvati, kvake, prekidači i ograde.

Zbog sigurnosti korisnika dezinfekcija je provedena bez njihovog prisustva, a nakon završetka postupka sve prostorije su provjetrene. Aktivnosti su protekle uredno i bez nepravilnosti, što je potvrdila ekipa Doma zdravlja nakon izvršenog pregleda prostora.