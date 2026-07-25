Plaćanja u BiH stižu za nekoliko sekundi: Pokrenut novi sistem instant transakcija

Građani Bosne i Hercegovine od sada više neće morati čekati radni dan kako bi novac bio prebačen na drugi račun. Centralna banka Bosne i Hercegovine pustila je u rad novi sistem instant plaćanja koji omogućava izvršavanje transakcija 24 sata dnevno, tokom cijele godine.

U prvoj fazi u sistem su uključene Intesa Sanpaolo Banka BiH, Raiffeisen Bank BiH i Sparkasse Bank BiH, koje su prethodno završile potrebna tehnička prilagođavanja i testiranja. Ove banke zajedno predstavljaju značajan dio bankarskog sektora u BiH, dok se očekuje da će se ostale banke priključivati postepeno.