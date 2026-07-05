Instant plaćanja u BiH počinju 20. jula: Novac će se prenositi za nekoliko sekundi

Instant plaćanja u BiH zvanično počinju 20. jula 2026. godine, čime domaći platni promet ulazi u novu fazu digitalizacije i bržeg izvršavanja transakcija.

Novi sistem omogućit će prijenos novca između računa fizičkih i pravnih lica za svega nekoliko sekundi, bez obzira na to da li je radni dan, vikend ili praznik. To znači da korisnici više neće morati čekati obradu naloga u okviru dosadašnjeg bankarskog radnog vremena.

Dosadašnji sistem plaćanja u Bosni i Hercegovini imao je vremenska ograničenja, pa su se nalozi najčešće obrađivali tokom radnog dana, dok su vikendi i praznici produžavali čekanje na uplatu. Uvođenjem instant plaćanja, novac će biti dostupan gotovo odmah nakon slanja.

Najveću korist od novog sistema imat će građani, privredni subjekti i institucije koje svakodnevno obavljaju platne transakcije. Plaćanja će biti moguća 24 sata dnevno, sedam dana u sedmici, što će posebno olakšati hitne uplate, poslovanje s dobavljačima i brže raspolaganje novcem.

Instant plaćanja u BiH usklađena su s evropskim standardima i prate rješenja koja se već koriste u zemljama Evropske unije. Očekuje se da će ovakav sistem u narednom periodu otvoriti prostor i za dodatne digitalne usluge, uključujući mogućnost razvoja prekograničnih instant plaćanja.

Za privredu, novi sistem znači brže izvršavanje obaveza, bolji protok novca i veću sigurnost u poslovanju. Kompanije će moći brže primati uplate, plaćati partnere i planirati poslovne aktivnosti bez zastoja koji su do sada nastajali zbog neradnih dana ili ograničenog vremena obrade.

Uvođenje sistema počinje 20. jula, a njegova potpuna primjena odvijat će se fazno do 31. jula 2027. godine. Time Bosna i Hercegovina pravi važan korak prema modernijem, bržem i efikasnijem digitalnom platnom prometu.