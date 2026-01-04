BiH bliža ulasku u jedinstveno područje plaćanja u eurima, završena predaplikacija za SEPA sistem

Guvernerka Centralne banke Bosne i Hercegovine Jasmina Selimović izjavila je u novogodišnjem intervjuu za Dnevni avaz da je Centralna banka BiH 12. decembra 2025. godine obavijestila nadležne institucije Evropske unije o završenoj predaplikaciji za pristupanje jedinstvenom području plaćanja u eurima – SEPA (Single Euro Payments Area).

Kako je navela, tačan datum podnošenja konačne aplikacije zavisi isključivo od usvajanja preostale potrebne regulative na entitetskom nivou.

„Iz Centralne banke BiH smo 12. decembra 2025. godine informirali nadležne institucije Evropske unije o završenoj predaplikaciji za SEPA, dok podnošenje konačne prijave zavisi od usvajanja nedostajuće regulative u entitetima“, kazala je Selimović.

Ulaskom Bosne i Hercegovine u SEPA sistem otvorile bi se značajne mogućnosti za bržu integraciju s evropskim tržištem, kao i za jačanje konkurentnosti domaćih kompanija. Posebno važan segment odnosi se na smanjenje bankarskih naknada koje su trenutno znatno više nego u zemljama koje su već dio SEPA-e.

Za korisnike platnih usluga, pristupanje ovom sistemu značilo bi izjednačavanje uslova domaćeg i prekograničnog platnog prometa s državama članicama SEPA-e. Jedna od ključnih prednosti je znatno niža cijena dolaznih i odlaznih novčanih transfera, što bi predstavljalo direktnu finansijsku uštedu za građane i privredu.

Prema ranijim procjenama Svjetske banke, zemlje zapadnog Balkana koje nisu članice SEPA-e plaćaju i do šest puta veće naknade za prekogranična plaćanja u poređenju sa zemljama unutar ovog sistema, što Bosnu i Hercegovinu stavlja u nepovoljan položaj.

Značaj ulaska u SEPA ogleda se i u usklađivanju domaćeg zakonodavstva s regulativom Evropske unije, što bi moglo pozitivno utjecati na privlačenje stranih investicija, naročito imajući u vidu da značajan dio ulaganja dolazi upravo iz zemalja SEPA područja. Time bi se dodatno potaknuo razvoj domaćeg tržišta kapitala.

Osim ekonomskih koristi, pristupanje SEPA-i moglo bi dovesti i do povećanja obima digitalnih plaćanja, kao i do smanjenja korištenja neformalnih kanala, čime bi se unaprijedila transparentnost i ukupni ekonomski razvoj zemlje.

Selimović je najavila i da bi u julu trebala početi primjena sistema TIPS Clone, koji bi omogućio trenutno izvršavanje plaćanja u konvertibilnim markama, bez vremenskog kašnjenja.