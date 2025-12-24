Centralna banka BiH povećala dobit i ojačala kapital u 2025. godini

Centralna banka Bosne i Hercegovine u 2025. godini zabilježila je stabilne i snažne rezultate, uz dodatno jačanje institucionalne otpornosti i međunarodne pozicije, uprkos izraženim globalnim i geopolitičkim izazovima.

Kako je istaknuto, osnovna misija Centralna banka Bosne i Hercegovine ostaje očuvanje monetarne i finansijske stabilnosti kroz izdavanje domaće valute u okviru aranžmana valutnog odbora, dok su strateški prioriteti i dalje usmjereni na stabilnost finansijskog sistema, modernizaciju i digitalizaciju procesa, jačanje ljudskih resursa, međunarodnu saradnju i društvenu angažiranost.

Guvernerka Jasmina Selimović navela je da su finansijski pokazatelji tokom 2025. godine potvrdili stabilnost Centralne banke. Devizne rezerve na dan 30. novembra 2025. iznosile su 18,28 milijardi KM, što je za 643 miliona KM više nego godinu ranije, dok je neto strana aktiva porasla na 1,65 milijardi KM, odnosno za 283 miliona KM u odnosu na 2024. godinu. Koeficijent pokrića valutnog odbora dostigao je 109,9 posto.

Rezerve monetarnog zlata povećane su na 3,5 tone, što je najviši nivo od osnivanja Banke, a njihova vrijednost iznosila je 799 miliona KM. Neto dobit Centralne banke BiH na kraju novembra iznosila je 289,77 miliona KM, čime je premašen planirani iznos za 2025. godinu, dok su kapital i rezerve Banke dostigli 1,72 milijarde KM, uz rast od 528 miliona KM u odnosu na prethodnu godinu.

U oblasti modernizacije, Centralna banka nastavila je unapređenje platnih sistema, uključujući pripreme za pristupanje Jedinstvenom području plaćanja u eurima (SEPA) i integraciju TIPS rješenja za instant plaćanja. Paralelno su provođene aktivnosti modernizacije novčanica konvertibilne marke i povlačenja starijih izdanja iz opticaja, uz primjenu savremenih sigurnosnih i ekoloških standarda.

Tokom godine intenzivirane su aktivnosti na jačanju cyber sigurnosti kroz saradnju s Evropskom centralnom bankom, učešće u EU IPA projektu „Cyber Balkans“, kao i realizaciju projekata usmjerenih na procjenu cyber zrelosti i jačanje IT kapaciteta Banke. Centralna banka BiH postala je i redovna članica OSSAT platforme Evropske centralne banke.

U okviru internog poslovanja uveden je digitalni potpis, razvijena interna aplikacija zasnovana na vještačkoj inteligenciji, te unaprijeđeni sistemi analitike i izvještavanja u skladu sa zahtjevima Evropske unije.

Centralna banka BiH nastavila je jačati međunarodnu saradnju kroz projekte sa Svjetskom bankom, Međunarodnim monetarnim fondom, IFC-jem i švicarskim SECO programom, kao i kroz saradnju s centralnim bankama Evropske unije. Poseban fokus stavljen je i na finansijsku inkluziju, rodnu ravnopravnost, finansijsku pismenost mladih te primjenu ESG principa u poslovanju.

Iz Centralne banke BiH poručeno je da institucija ostaje posvećena očuvanju stabilnosti, modernizaciji i evropskom putu Bosne i Hercegovine, uz nastavak otvorene komunikacije s javnošću