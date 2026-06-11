Od Waka Waka do Dai Dai: Pjesme koje su obilježile Mundijale

Pjesme Mundijala često su mnogo više od muzičke najave turnira, jer za milione navijača predstavljaju zvuk jednog ljeta, velikih utakmica, punih tribina i trenutaka koji se pamte godinama.

Od Italije 1990. godine do Katara 2022, muzika je postala važan dio identiteta svakog Mundijala. Neke pjesme ostale su vezane za ceremonije otvaranja, neke za reklame i televizijske najave, a neke su jednostavno prerasle svoj prvobitni okvir i postale globalni hitovi.

Pjesme Svjetskog prvenstva koje su ušle u historiju

Jedna od najpoznatijih pjesama vezanih za Mundijal je “Un’estate italiana”, koju su za Svjetsko prvenstvo 1990. u Italiji izveli Gianna Nannini i Edoardo Bennato. Pjesma je nosila emociju turnira koji se i danas smatra jednim od najnostalgičnijih u historiji fudbala.

Osam godina kasnije, Mundijal u Francuskoj obilježila je “La Copa de la Vida” Rickyja Martina. Energičan ritam, snažan refren i globalna popularnost pretvorili su ovu pjesmu u jedan od simbola Svjetskog prvenstva 1998. godine.

Posebno mjesto među navijačima ima i “Carnaval de Paris” grupe Dario G. Iako nije bila službena FIFA pjesma, toliko se povezala s turnirom u Francuskoj da je i danas mnogi doživljavaju kao jedan od najprepoznatljivijih zvukova Mundijala.

Waka Waka i Wavin’ Flag, pjesme koje su obilježile 2010. godinu

Svjetsko prvenstvo 2010. u Južnoafričkoj Republici donijelo je možda najpoznatiji muzički period u historiji Mundijala. Shakira je s pjesmom “Waka Waka” napravila globalni hit koji je spojio ritam, ples i atmosferu prvog Svjetskog prvenstva na afričkom kontinentu.

Iste godine ogromnu popularnost stekla je i pjesma “Wavin’ Flag” kanadsko-somalijskog muzičara K’naana. Iako nije bila službena FIFA himna, već je korištena u promotivnoj kampanji, za mnoge navijače upravo je ona ostala najemotivniji muzički simbol tog prvenstva.

Od Brazila do Katara

Mundijal u Brazilu 2014. godine imao je pjesmu “We Are One”, koju su izveli Pitbull, Jennifer Lopez i Claudia Leitte. Četiri godine kasnije, za prvenstvo u Rusiji objavljena je “Live It Up”, koju su izveli Nicky Jam, Will Smith i Era Istrefi.