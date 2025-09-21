Veliki diplomatski zaokret: Palestina dobila priznanje tri zapadne sile

Australija, Velika Britanija i Kanada formalno su priznale Palestinu kao suverenu i nezavisnu državu, što predstavlja prekretnicu u vanjskoj politici i snažan signal podrške rješenju sa dvije države u kontekstu rata u Gazi.

Premijer Velike Britanije Keir Starmer izjavio je da Ujedinjeno Kraljevstvo priznaje Palestinu kako bi se „oživjela nada u mir za Palestince i Izraelce“ te naglasio da je neophodno osigurati „siguran Izrael i održivu palestinsku državu“.

Australijski premijer Anthony Albanese poručio je da njegova zemlja priznaje „legitimne i dugogodišnje težnje palestinskog naroda ka vlastitoj državi“ i najavio uspostavu ambasade i aktivnih diplomatskih odnosa, nakon što Palestinska vlast provede tražene reforme u oblasti izbora, finansija i upravljanja.

Kanadski premijer Mark Carney također je potvrdio priznanje Palestine, ističući da je Kanada uvijek bila posvećena dvodržavnom rješenju. Oštro je kritikovao politiku izraelske vlade, navodeći da „proširenje ilegalnih naselja na Zapadnoj obali i kontinuirani napadi na Gazu, koji su odnijeli desetine hiljada života i raselili milione ljudi, onemogućavaju uspostavljanje palestinske države“.

„Kanada priznaje Državu Palestinu i nudi svoje partnerstvo u izgradnji mirne budućnosti i za Palestinu i za Izrael. Iako nemamo iluzija da je ovo priznanje čarobni štapić, ono je u potpunosti usklađeno s principima samoopredjeljenja i ljudskih prava sadržanih u Povelji UN-a“, naglasio je Carney.

Ovim potezom Australija, Velika Britanija i Kanada pridružile su se Francuskoj i Belgiji, Malti i Portugalu, koje su također najavile ili potvrdile priznanje Palestine, s ciljem očuvanja mogućnosti trajnog mira na Bliskom istoku.