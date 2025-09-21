Starmer ispunio obećanje: Velika Britanija danas priznaje Palestinu

Velika Britanija će danas i zvanično priznati palestinsku državu, iako se suočava s pritiscima Sjedinjenih Američkih Država i porodica talaca koje drži Hamas.

Premijer Keir Starmer još u julu je najavio da će do priznanja doći u septembru ukoliko se situacija u Gazi ne popravi. Kako javlja BBC, britanski premijer i članovi njegove vlade procijenili su da je stanje na terenu u proteklim sedmicama dodatno pogoršano, pa će odluku objaviti danas poslijepodne.

Humanitarna kriza i prijetnja mirovnom rješenju

Vlada u Londonu posebno je zabrinuta zbog nastavka vojne ofanzive i pogoršanja humanitarnih prilika u Gazi, gdje građani žive u uslovima gladi i očaja. Dodatnu zabrinutost izazivaju planovi izraelskih vlasti o ubrzanju izgradnje naselja na Zapadnoj obali, što bi, kako upozoravaju, moglo potpuno ugasiti šanse za rješenje o dvije države.

Priznanje Palestine označava veliku promjenu u britanskoj vanjskoj politici, budući da su prethodne vlade smatrale da se takav potez može desiti samo kao dio sveobuhvatnog mirovnog sporazuma. Starmer i njegovi ministri sada ističu da imaju moralnu odgovornost da djeluju kako bi se očuvala nada u dugoročni mir.

Oštre kritike iz SAD-a

Najavljeni potez naišao je na kritike vodećih američkih političara. Republikanci u Kongresu upozorili su da bi priznanje Palestine moglo ojačati Hamas i ugroziti sigurnost Izraela. Predsjednica republikanskog kluba zastupnika Elise Stefanik i senator Rick Scott uputili su pismo Velikoj Britaniji, Francuskoj, Kanadi, Australiji i drugim državama koje razmatraju slične odluke.

„Ovo je nepromišljen potez koji potkopava izglede za mir“, naveli su Stefanik i Scott.