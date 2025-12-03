UN usvojio rezoluciju o mirnom rješenju pitanja Palestine

Arnela Šiljković - Bojić
Foto: FENA

Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je rezoluciju o mirnom rješenju pitanja Palestine, potvrdivši široku međunarodnu podršku ovakvom pristupu. Dokument su predložile države Džibuti, Jordan, Mauritanija, Katar, Senegal i Palestina, a dobio je podršku 151 članice, dok je 11 bilo protiv i 11 suzdržanih.

Usvojena rezolucija ponovo naglašava odgovornost Ujedinjenih nacija za palestinsko pitanje i poziva na okončanje okupacije iz 1967. godine, uz očuvanje rješenja zasnovanog na dvije države. Rezolucija zahtijeva i da Izrael obustavi aktivnosti naseljavanja te da u potpunosti poštuje međunarodno pravo.

Dokument poziva na obnovu pregovora između strana, a apel upućen državama članicama uključuje i poziv da ne priznaju bilo kakve promjene granica. Poseban akcent stavljen je na potrebu povećanja humanitarne pomoći Palestincima, koji se suočavaju s izuzetno teškim uslovima na terenu.

pročitajte i ovo

BiH

Bećirović u UN-u: Očuvanje dejtonskog poretka i uloga OHR-a ključni za...

Istaknuto

U New Yorku će danas biti otkriven „Cvijet Srebrenice“ ispred zgrade...

Istaknuto

Situacija u BiH tema debate u Vijeću sigurnosti UN-a

BiH

Održan skup podrške Palestini u Sarajevu

Vijesti

“Cvijet Srebrenice” na Trgu UN-a u Beču: Simbol nevinosti, bola i...

Tuzla i TK

U BKC-u Tuzla promovisana knjiga „Put do 7. oktobra“ norveškog autora...

Vijesti

Evropski parlament razmatra FRONTEX sporazum s BiH: Jača se saradnja u kontroli granica

BiH

Federalno ministarstvo otvara put zdravim školskim obrocima

BiH

Velike reformske odluke u Parlamentu BiH: Fokus na imovinu i energiju

BiH

BiH i dalje ne provodi presude Suda u Strasbourgu: VKBI upozorava na duboku diskriminaciju

Vijesti

Centralna banka BiH se pridružila članicama važne europske mreže

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]