UN usvojio rezoluciju o mirnom rješenju pitanja Palestine

Generalna skupština Ujedinjenih nacija usvojila je rezoluciju o mirnom rješenju pitanja Palestine, potvrdivši široku međunarodnu podršku ovakvom pristupu. Dokument su predložile države Džibuti, Jordan, Mauritanija, Katar, Senegal i Palestina, a dobio je podršku 151 članice, dok je 11 bilo protiv i 11 suzdržanih.

Usvojena rezolucija ponovo naglašava odgovornost Ujedinjenih nacija za palestinsko pitanje i poziva na okončanje okupacije iz 1967. godine, uz očuvanje rješenja zasnovanog na dvije države. Rezolucija zahtijeva i da Izrael obustavi aktivnosti naseljavanja te da u potpunosti poštuje međunarodno pravo.

Dokument poziva na obnovu pregovora između strana, a apel upućen državama članicama uključuje i poziv da ne priznaju bilo kakve promjene granica. Poseban akcent stavljen je na potrebu povećanja humanitarne pomoći Palestincima, koji se suočavaju s izuzetno teškim uslovima na terenu.