Najuspješnija obrtnica TK za 2025, Besima Fejzić ponijela priznanje Zlatna ruka obrta

Manifestacija „Plamen stvaranja 2025“, održana u Hotelu Mellain u Tuzli, okupila je obrtnike, predstavnike institucija i brojne uvažene goste kako bi zajedno proslavili rad, znanje, upornost i kreativnost obrtnica i obrtnika našeg kantona.

Naziv manifestacije simbolično nosi ideju prve iskre – trenutka kada svaki obrtnik započinje svoj put, sa žarom i hrabrošću koji vode ka stvaranju, napretku i uspjehu. „Plamen stvaranja“ je tako postao metafora unutrašnje snage, vizije i odlučnosti koja pokreće obrtnike da stvaraju, grade i ostavljaju trag u svojoj zajednici.

Događaj je otvoren svečanim obraćanjem organizatora, uz dobrodošlicu gostima iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, te predstavnicima institucija koji snažno podržavaju razvoj obrta i poduzetništva. Posebno je istaknuta kontinuirana saradnja sa Ministarstvom privrede Tuzlanskog kantona, čija je podrška kroz inicijative i projekte bila ključna za jačanje ovog sektora.

Predsjednik Obrtničke komore TK, gospodin Nedžad Nuhanović, predstavio je rezultate Komore, aktivnosti realizovane u prethodnom periodu, te planove i nove korake koji će dodatno osnažiti obrtnike u godinama koje dolaze.

Središnji trenutak večeri bila je dodjela nagrada u šest kategorija, koje simbolično predstavljaju različite snage i vrijednosti obrta:

Mladi obrtnik godine – nagradu je osvojio Faris Hotić, sajdžija, kao primjer mladog talenta, predanosti i nove energije u obrtu.

Obrtnička zvijezda rasta – nagrada je pripala Nerminu Habiboviću, vlasniku TR „Alma“, za izuzetan rast i razvoj poslovanja.

Vizionar obrta – dobitnica je Aldijana Toromanović, „Gizmo Grooming“, za inovativnost i moderno uređenje i šišanje pasa.

Porodično blago obrta – nagrada je dodijeljena Izudinu Skenderoviću, vlasniku farme za uzgoj peradi, kao primjeru porodične tradicije i rada kroz generacije.

Žena u obrtu – nagrada je pripala Vilmi Mihajlović, vlasnici cvjećare „Bloom“, za poseban doprinos ženskog poduzetništva i kreativnog stvaranja.

Zlatna ruka obrta – ovu prestižnu nagradu dobila je Besima Fejzić, vlasnica frizerskog salona, za dugogodišnji rad, vještinu i izuzetan doprinos obrtništvu.

Manifestacija je, kroz svoje govore, nagrade i zajednički duh, još jednom potvrdila važnost obrtnika kao temelja lokalne privrede. „Plamen stvaranja“ nastavlja da raste kao simbol zajedništva, inspiracije i poštovanja prema ljudima koji svojim rukama, iskustvom i strašću oblikuju naše društvo.