Požari i dalje aktivni u TK: Najteže u Kalesiji, Kladnju i Živinicama

Jasmina Ibrahimović

Na području Tuzlanskog kantona i dalje je aktivno više požara, a najteža situacija bilježi se na području Kalesije, Kladnja i Živinica, saopćeno je iz Kantonalne uprave civilne zaštite TK.

U Kalesiji je ponovo aktivan veliki šumski požar na lokalitetu Gojčin, koji se zbog vjetra brzo širi. Vatrogasci iz Kalesije i Živinica gase požar na pristupačnom dijelu terena, dok se veći dio požarišta nalazi na nepristupačnom i miniranom području. Tokom prethodnog dana u gašenju je učestvovao i helikopter Oružanih snaga BiH.

Aktivan je i požar na lokalitetu Svojčica kod Kladnja. Zbog miniranog i nepristupačnog terena radnici JP „Šume TK“ i pripadnici DVD Kladanj pokušavaju spriječiti širenje požara na sigurnije područje. Za angažman helikoptera OSBiH upućen je zahtjev Federalnoj upravi civilne zaštite.

U Živinicama je aktivan požar na području Repuha u MZ Tupković, gdje je opožareno oko tri hektara. U gašenju su učestvovali radnici „Šuma TK“, članovi Lovačkog društva Toplice i građani dobrovoljci.

Vatrogasci su intervenirali i na području Banovića, Gradačca, Srebrenika, Tuzle i Lukavca, uglavnom zbog požara niskog rastinja, trave, šume i divljih deponija.

Civilna zaštita Gračanice zaprimila je i prijavu o pronalasku neeksplodiranog ubojnog sredstva u MZ Gornja Lohinja, a mjesto pronalaska osigurava policija.

Na području Srebrenika vatrogasci su imali osam intervencija dostave pitke vode stanovništvu u gradskim i prigradskim naseljima.

Vodostaj na brani Modrac jutros u 7 sati iznosio je 196,55 metara nadmorske visine i niži je za jedan centimetar u odnosu na prethodno mjerenje.

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