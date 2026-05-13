Dnevnik TV Slon: Sve vijesti na jednome mjestu

Policijski službenici MUP-a RS, u saradnji sa Policijskom upravom Bijeljina, MUP-om Republike Srbije i MUP-om Tuzlanskog kantona, provode međunarodnu akciju kodnog naziva „Karika“. Akcija se provodi pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina, a cilj je rasvjetljavanje i dokumentovanje krivičnih djela koja se odnose na zaštitu djece od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja putem interneta. Tokom akcije uhapšeno je šest osoba, 2 iz Bijeljine, 1 iz Lopara, 1. iz Ugljevika, 1. iz Gradačca i 1 iz Srbije. Oni se sumnjiče za krivična djela iskorištavanje kompjuterske mreže ili drugih tehničkih sredstava za izvršenje krivičnih djela seksualnog zlostavljanja ili iskorištavanja, iskorištavanje djece za pornografiju i upoznavanje djece s pornografijom. Po naredbama nadležnih sudova obavljeni su pretresi na sedam lokacija, među kojima su stambeni objekti, vozila i pokretne stvari na području gradova i općina odakle su uhapšeni.

Jedna osoba je smrtno stradala u požaru koji je u poslijepodnevnim satima izbio u Srebreniku. Kako je saopšteno iz UP MUP-a TK, prilikom gašenja požara, zatečeno je beživotno tijelo muškarca. Uzrok požara je nepoznat, a istraga je u toku.

Učenice Osnovne škole Tušanj danas su napravile gest koji se ne mjeri centimetrima kose, nego dobrotom. Odlučile su donirati kosu za izradu perika djeci oboljeloj od raka, želeći im pokazati da nisu sami i da imaju kontinuiranu podršku. Ova priča govori o empatiji, hrabrosti i djevojčicama koje su nas podsjetile koliko veliko može biti dječije srce.

Sve više mladih u Bosni i Hercegovini razmišlja o pokretanju vlastitog biznisa, ali prvi koraci često su i najteži. Upravo zato u Tuzli je održan događaj „Mladi u biznisu“, gdje su mladi poduzetnici i oni koji tek razvijaju svoje ideje imali priliku dobiti savjete, edukaciju i podršku za pokretanje vlastitog posla.

Vlada Tuzlanskog kantona usvojila je Informaciju o stanju sigurnosti na području TK za 2025. godinu, prema kojoj je broj krivičnih djela povećan za 5,6 posto u odnosu na godinu ranije. Evidentirano je 190 krivičnih djela više, a ukupna rasvijetljenost iznosila je 74,9 posto. Porast je zabilježen kod nasilja u porodici, ugrožavanja sigurnosti i nasilničkog ponašanja, dok je smanjen broj teških krađa, šumskih krađa, djela u vezi s proizvodnjom i prometom opojnih droga, te nedozvoljenim držanjem oružja. U oblasti javnog reda i mira evidentirano je 1.885 prekršaja, što je za 5,3 posto više nego prethodne godine. Broj saobraćajnih nezgoda smanjen je za 1,6 posto.

U Federaciji BiH planirana je obnova magistralnih cesta kroz projekat vrijedan 60 miliona eura, uz dodatnih šest miliona eura za tehničku pomoć u projektovanju.

Mandatna pisma potpisana su u Sarajevu, a dokumente su potpisali predstavnik EBRD-a Matteo Patrone, federalna ministrica prometa i komunikacija Andrijana Katić i direktor JP Ceste FBiH Ljubo Pravdić. Podrška EU i EBRD-a bit će usmjerena na pripremu prioritetnih investicija, sigurnost saobraćaja, otpornost cesta na klimatske promjene i usklađivanje sa standardima Evropske unije.

Posmrtni ostaci osam žrtava genocida počinjenog u Srebrenici u ljeto 1995. godine spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi koja će 11. jula biti klanjana u Memorijalnom centru Srebrenica – Potočari. Ovaj broj još nije konačan, jer porodice ranije identifikovanih žrtava imaju vremena do početka jula da donesu odluku o ukopu svojih najmilijih. Za sada je saglasnost za ukop dalo osam porodica, saopštili su iz Instituta za nestale osobe. U Bosni i Hercegovini se još traga za oko 7.573 nestale osobe, među kojima je značajan broj žrtava genocida u Srebrenici.

Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine nastavlja pripreme za dvomeč protiv Farskih Ostrva. Iako protivnik u susret ulazi kao favorit, u našem timu vjeruju da mogu pokazati napredak koji su napravili u protekle dvije godine. Selektor Damir Doborac neće moći računati na povrijeđenog kapitena Marka Panića, ali očekuje da mladi igrači preuzmu odgovornost.