BiH nakon velike borbe poražena od Turske u Zenici rezultatom 82:75 u utakmici petog kola kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo.

Turska je u Zenicu stigla kao veliki favorit i u najjačem sastavu, dok je reprezentacija Bosne i Hercegovine igrala bez dvije najveće zvijezde, Džanana Muse i Jusufa Nurkića. Ipak, naši košarkaši su od prve minute pokazali da favorizovanom protivniku neće prepustiti pobjedu bez velike borbe.

Predvođena Lukom Garzom, reprezentacija BiH odlično je otvorila utakmicu. U prvoj četvrtini ekipe su se smjenjivale u vodstvu, a nakon prvih deset minuta domaća selekcija imala je minimalnu prednost, 18:17.

Još bolju igru BiH je prikazala u drugoj četvrtini. Amar Gegić preuzeo je odgovornost u napadu, pogađao važne poene i već u prvom poluvremenu stigao do dvocifrenog učinka. U finišu druge dionice naš tim imao je i sedam poena prednosti, a na odmor se otišlo rezultatom 39:34 za BiH.

Turska je u nastavku zaigrala agresivnije i preko Furkana Korkmaza držala priključak. Treća četvrtina donijela je veliku borbu i nekoliko promjena vodstva, ali je reprezentacija BiH uspijevala odgovoriti na nalete gostiju i nije dozvolila da se protivnik rezultatski odvoji.

Egal je trajao do sredine posljednje četvrtine, kada je BiH upala u krizu i nekoliko minuta bila bez poena. Turska je to iskoristila, napravila seriju i povela 69:62. U istom periodu selektor BiH Dario Gjergja isključen je zbog prigovora na sudijske odluke, nakon čega je ekipu vodio Gordan Firić.

Iako je uslijedio pad u igri, naši košarkaši nisu odustali. Garza i Gegić vratili su BiH u utakmicu, pa su dvije minute prije kraja Turci imali samo dva poena prednosti. Ključni trenutak dogodio se 1:35 prije kraja, kada je Kenan Sipahi pogodio trojku za vodstvo Turske 76:71.

Pri rezultatu 76:73 BiH je imala napad za potpuni povratak, ali Garza pod kontaktom nije uspio položiti loptu u koš, a sudije nisu dosudile faul. Turska je nakon toga dobrim izvođenjem slobodnih bacanja u završnici sačuvala prednost i stigla do pobjede.

Najefikasniji u reprezentaciji BiH bio je Luka Garza sa 27 poena i osam skokova, dok je Amar Gegić ubacio 19 poena. Kod Turske je Šehmus Hazer postigao 16 poena, a Cedi Osman susret završio sa 15 poena i 11 skokova.

Košarkaši BiH već su osigurali plasman u finalnu rundu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, ali su utakmice do kraja i dalje važne jer se pobjede prenose u narednu fazu.

Nakon pet odigranih utakmica BiH ima dvije pobjede i tri poraza, a posljednji susret ove faze kvalifikacija igra 6. jula u Beogradu protiv Srbije.