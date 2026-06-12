Barbarez pred susret s Kanadom: Ovo je najveća utakmica za mene

Selektor fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine Sergej Barbarez obratio se novinarima uoči utakmice protiv Kanade, kojom Zmajevi otvaraju nastup na Svjetskom prvenstvu.

Barbarez je na početku govorio o zdravstvenom biltenu reprezentacije, potvrdivši da Nidal Čelik zbog povrede neće biti u kadru.

„Nidal Čelik je prije dva dana povrijedio meniskus i to će morati operativno da završi. Umjesto njega u kadru za Svjetsko prvenstvo bit će Arjan Malić“, rekao je Barbarez.

Govoreći o nastupu na Mundijalu i prvom izazovu protiv Kanade, selektor je poručio da ekipa spremno dočekuje utakmicu.

„Sretan sam što sam ovdje i što sam dio ove priče. Ovo je najveća utakmica za mene. Svi smo spremni, puni želje. To su atributi koji su uvijek bili uz nas“, kazao je Barbarez.

Dodao je da Bosna i Hercegovina na Svjetsko prvenstvo dolazi kao reprezentacija koja nije često u ulozi favorita, ali da su kvalifikacije pokazale koliko je veliki uspjeh ostvaren.

„Mi smo mala država i ovo nam je tek drugo Svjetsko prvenstvo. Imamo epitet ekipe koja nije često favorit, međutim kad pogledate kvalifikacije, vidjet ćete da smo samo od dva protivnika bili bolje rangirani. To mnogo govori o tome kakvu smo stvar napravili“, istakao je selektor BiH.

Barbarez očekuje intenzivnu utakmicu protiv domaćina, ali naglašava da je cilj reprezentacije da se predstavi u najboljem svjetlu i pokuša izboriti plasman u narednu fazu takmičenja.

„Sigurno je da će utakmica biti intenzivna. Igramo sa domaćinom jednu utakmicu sa otvaranja prvenstva i naravno da želimo da se predstavimo u najboljem svjetlu. Cilj nam je da odigramo dobro. Vjerujemo u sebe i nastojat ćemo da prođemo u drugu fazu takmičenja“, rekao je Barbarez.

Utakmica Kanada – Bosna i Hercegovina bit će odigrana 12. juna u 15 sati po lokalnom vremenu, odnosno u 21 sat po srednjoevropskom vremenu, na stadionu u Torontu.