BiH na SP završila je nastup nakon utakmice protiv Sjedinjenih Američkih Država, ali su Zmajevi iza sebe ostavili historijski rezultat i emociju koja će se dugo pamtiti među navijačima.

Reprezentacija Bosne i Hercegovine prvi put je izborila plasman u nokaut fazu Svjetskog prvenstva, čime je ispisana jedna od najljepših stranica bh. fudbala. Iako je nastup završen eliminacijom, utisak koji su Zmajevi ostavili na Mundijalu pokazao je da ova generacija ima snagu ali i podršku kakva se dugo čekala. Nisu bez razloga iz stranih medija dobili opis najvoljenije reprezentacije.

Nakon završetka nastupa, društvene mreže preplavile su poruke bh. reprezentativaca i članova stručnog štaba. U objavama se najviše ističu ponos, zahvalnost navijačima i svijest da je reprezentacija napravila veliki iskorak za fudbal u Bosni i Hercegovini.

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BiH na SP ispisala historiju, poruke Zmajeva privukle pažnju navijača

Selektor Sergej Barbarez oglasio se nakon završetka nastupa reprezentacije i poslao poruku koja je izazvala brojne reakcije navijača. Barbarez je tokom cijelog prvenstva isticao zajedništvo, borbu i vjeru u ekipu, a nakon ispadanja Zmajeva njegove riječi dodatno su pokazale koliko je ovaj nastup značio reprezentaciji. Između ostalo selektor Barbarez je, između ostalog, poručio:

Naša priča u Americi je gotova , ali naše putovanje u koje smo krenuli prije 2god se uzdignutog čela itekako nastavlja !!! Hvala vam po milioniti put za svaku emociju , svaki osmijeh , svaku nadu , svaki predjeni kilometar , svaku neprospavanu noć….Vjerujete u nas i budite nam onaj oslonac koji ste bili od početka , jer jedno je sigurno , samo ZAJEDNO I PONOSNO možemo opet pisati nove stranice naše fudbalske istorije !!!

Na društvenim mrežama oglasio se i Tarik Muharemović, jedan od igrača koji je bio dio generacije koja je Bosni i Hercegovini donijela historijski rezultat. Njegova objava bila je u znaku emocije nakon velikog takmičenja i zahvalnosti svima koji su pružali podršku reprezentaciji tokom Mundijala.

“Zajedno sa svojom braćom dat ću sve od sebe da BiH i dalje bude među 32 najbolje reprezentacije svijeta. Vjerujte u ovu našu priču i ono što gradimo. Bi