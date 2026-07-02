Velike evropske reprezentacije više ne prolaze na ime: Zašto se favoriti muče na SP-u?

Velike evropske reprezentacije na Svjetskom prvenstvu 2026. godine sve teže opravdavaju ulogu favorita, a ispadanje Njemačke i Holandije već u šesnaestini finala pokazuje da se fudbalska mapa svijeta ozbiljno promijenila.

Iako nisu završene sve utakmice prve nokaut faze, dosadašnji tok prvenstva već nudi dovoljno prostora za analizu. Njemačka, četverostruki prvak svijeta, zaustavljena je protiv Paragvaja nakon penala, dok je Holandija, selekcija od koje se gotovo uvijek očekuje borba za samu završnicu, ispala od Maroka poslije još jedne drame s bijele tačke. Na papiru to mogu izgledati kao velika iznenađenja, ali ono što se vidi na terenu govori da ta iznenađenja nisu došla slučajno.

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Razlika između favorita i ostatka svijeta sve je manja

Prvi razlog je očigledan, razlika između evropskih favorita i reprezentacija iz Afrike, Azije, Sjeverne i Južne Amerike više nije onakva kakva je bila prije deset ili petnaest godina. Maroko, Paragvaj, Senegal, Japan, Obala Slonovače, DR Kongo ili Ekvador više nisu ekipe koje se oslanjaju samo na disciplinu, fizičku snagu i čekanje greške protivnika. To su selekcije s igračima iz jakih evropskih liga, s jasnim taktičkim planom i bez straha kada preko puta stoji veliko fudbalsko ime.

Upravo se to vidjelo kod Holandije. Nizozemci su protiv Maroka imali kvalitet, iskustvo i status favorita, ali nisu imali potpunu kontrolu utakmice. Maroko je ostao u meču, izdržao pritisak i na kraju bio mirniji u penal seriji. Holandija nije ispala zato što nema dobre igrače, nego zato što u nokaut utakmici nije uspjela riješiti meč onda kada je imala priliku za to.

Njemačka više nema staru turnirsku sigurnost

Njemački slučaj je još dublji. Ubjedljiva pobjeda protiv Curaçaa na startu turnira mogla je stvoriti utisak da se Njemačka vraća staroj moći, ali nastavak je pokazao drugačiju sliku. Minimalna pobjeda protiv Obale Slonovače, poraz od Ekvadora i eliminacija od Paragvaja otkrili su ekipu koja nema stabilnost kroz turnir.

Kod Njemačke se već godinama ponavlja isto pitanje, šta je zapravo identitet ove reprezentacije. Nekada je Njemačka bila sinonim za turnirsku ekipu, selekciju koja možda ne blista uvijek u grupi, ali kako takmičenje odmiče postaje sve čvršća, jasnija i opasnija. Sada se dešava obrnuto. Ekipa ulazi u turnir s velikim imenima, ali bez osjećaja da tačno zna kako želi igrati kada utakmica postane tijesna.

To je ključna razlika između individualnog kvaliteta i reprezentativne stabilnosti. Velike evropske reprezentacije i dalje imaju igrače iz najjačih klubova, ali to više nije dovoljno. Reprezentativni fudbal ne daje mnogo vremena za uigravanje, a u nokaut fazi svaka nejasna uloga, svaka taktička dilema i svaki period izgubljene kontrole postaju mnogo skuplji nego u ligaškoj sezoni.

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Engleska i Belgija prošle, ali uz mnogo problema

Da problemi nisu vezani samo za selekcije koje su ispale, pokazuju i primjeri Engleske i Belgije. Engleska je protiv DR Konga morala tražiti preokret i spašavati utakmicu u nastavku, iako je u taj duel ušla kao veliki favorit. Konačnih 2:1 donijelo je prolaz, ali ne i utisak potpune sigurnosti.

Belgija je protiv Senegala prošla još dramatičnije. Senegal je imao veliku prednost i bio blizu plasmana dalje, ali su Belgijanci u završnici uspjeli vratiti utakmicu, a zatim kroz produžetke doći do pobjede. Takvi prolazi mogu ojačati ekipu, ali istovremeno pokazuju koliko su favoriti ranjivi kada protivnik fizički, taktički i mentalno ostane u utakmici do samog kraja.

Upravo je to jedan od najvažnijih obrazaca ovog prvenstva. Favoriti i dalje imaju kvalitet da preokrenu, ali sve teže dominiraju od prve do posljednje minute. Protivnici više ne čekaju samo da prime gol manje, nego aktivno traže prostor, napadaju slabosti i vjeruju da mogu izdržati ritam velikih selekcija.

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Turska je podbacila već u grupnoj fazi

Poseban primjer je Turska, reprezentacija od koje se očekivalo više, ali je nastup završila već u grupnoj fazi. Turska je u grupi uspjela savladati Sjedinjene Američke Države, ali su porazi od Australije i Paragvaja na kraju bili preskupi. To je još jedan dokaz koliko je prošireni format otvorio vrata selekcijama koje ranije možda ne bi imale ovako veliku šansu, ali i koliko više nema prostora za spore ulaske u turnir.

Turska nije ispala zbog jednog lošeg trenutka, nego zbog toga što nije povezala dovoljno dobrih utakmica. Na Svjetskom prvenstvu s većim brojem reprezentacija, ali i dodatnom nokaut preprekom, kontinuitet postaje važniji nego ikad. Jedna pobjeda protiv velikog protivnika može donijeti dojam snage, ali bez stabilnosti kroz sva tri kola to više nije dovoljno.

Francuska djeluje najuigranije, Španija tek treba potvrdu

Među evropskim selekcijama, Francuska za sada djeluje najuvjerljivije. Tri pobjede u grupi, a zatim siguran trijumf protiv Švedske, pokazuju ekipu koja ima jasnu strukturu, širinu u kadru i kontinuitet igre. Francuska ne mora uvijek igrati spektakularno da bi djelovala kontrolisano, a to je u nokaut fazi često važnije od samog dojma.

Španija je druga reprezentacija koja ostavlja utisak ozbiljne uigranosti, iako svoj pravi nokaut test tek treba odigrati protiv Austrije. Nakon remija sa Zelenortskim Otocima, Španci su savladali Saudijsku Arabiju i Urugvaj, uz samo jedan primljen gol u grupnoj fazi. Njihova prednost je prepoznatljiv stil igre, kontrola posjeda i tehnička sigurnost, ali tek duel s Austrijom može pokazati koliko je taj sistem otporan u eliminacionoj utakmici.

Upravo Francuska i Španija za sada izgledaju kao evropske selekcije koje imaju najjasniju ideju. To ne znači da su bez slabosti, nego da se kod njih vidi manje improvizacije nego kod Njemačke, Holandije, Engleske ili Belgije. Na ovakvom turniru to može biti presudno.

Prošireni format dodatno kažnjava slabosti</