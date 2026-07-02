Nokaut faza SP 2026 donijela je nove učesnike osmine finala, ali i kraj nastupa za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, koja je porazom od Sjedinjenih Američkih Država završila svoj historijski put na Svjetskom prvenstvu.

U jučerašnjem programu najprije je Engleska nakon preokreta savladala DR Kongo rezultatom 2:1. Afrička selekcija imala je prednost od rane faze utakmice i dugo držala rezultat koji bi značio veliko iznenađenje, ali je Engleska u nastavku uspjela okrenuti meč i izboriti plasman među 16 najboljih reprezentacija svijeta.

Veliku dramu donio je i duel Belgije i Senegala. Senegal je vodio 2:0 i imao rezultat koji ga je vodio dalje, ali se Belgija vratila u završnici regularnog dijela, a potom u produžecima stigla do pobjede od 3:2. Belgijanci su tako ostali u borbi za vrh, dok je Senegal nakon velike propuštene prilike završio nastup na turniru.

Program u srijedu i noći iza nas zaključen je utakmicom Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine. Domaća selekcija slavila je rezultatom 2:0 i izborila plasman u osminu finala, dok su Zmajevi završili takmičenje nakon historijskog ulaska u nokaut fazu.

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Iako je ova priča završena ranije nego što su navijači priželjkivali, iza Bosne i Hercegovine ostaje turnir za pamćenje. Ova reprezentacija je izborila Svjetsko prvenstvo, prošla grupu i pokazala karakter koji budi vjeru da se gradi nešto ozbiljno. Zmajevi su još mlada ekipa, sa mnogo prostora za rast, a iskustvo stečeno na ovom prvenstvu moglo bi biti temelj generacije koja će svoje najljepše fudbalske priče tek ispričati. Ako se pita redakcija RTV Slon, Zmajevi su u svakom smislu pobjednici!

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Poznati novi parovi osmine finala

Nakon posljednjih utakmica dodatno se popunjava kostur osmine finala. Kanada će igrati protiv Maroka, Paragvaj protiv Francuske, Brazil protiv Norveške, Meksiko protiv Engleske, dok će SAD za četvrtfinale igrati protiv Belgije.

Pobjednik duela Portugal, Hrvatska u osmini finala ide na boljeg iz susreta Španija, Austrija. Argentina ili Zelenortski Otoci igrat će protiv pobjednika utakmice Australija, Egipat, dok će bolji iz meča Švicarska, Alžir odmjeriti snage sa pobjednikom duela Kolumbija, Gana.

Do kraja 1/16 finala ostalo je još šest utakmica, nakon čega će biti poznat kompletan raspored osmine finala Svjetskog prvenstva.

Dosadašnji tok 1/16 finala

Nokaut faza SP 2026 otvorena je pobjedom Kanade nad Južnom Afrikom, a zatim su prolaz dalje izborili Brazil, Paragvaj, Maroko, Norveška, Francuska i Meksiko. Nakon utakmica odigranih u posljednjem programu njima su se pridružili Engleska, Belgija i SAD.

Brazil je bio bolji od Japana, Paragvaj je nakon penala izbacio Njemačku, Maroko je također poslije penala eliminisao Nizozemsku, Norveška je savladala Obalu Slonovače, Francuska je ubjedljivo pobijedila Švedsku, dok je Meksiko izbacio Ekvador.

Plasman u osminu finala do sada su izborili Kanada, Brazil, Paragvaj, Maroko, Norveška, Francuska, Meksiko, Engleska, Belgija i SAD. Preostalih šest putnika bit će poznato nakon završetka utakmica koje su na rasporedu danas, večeras i u naredna dva dana.

Večerašnji program

Nastavak takmičenja donosi tri nova susreta 1/16 finala. Od 21 sat po našem vremenu igraju Španija i Austrija, dok su u noći sa četvrtka na petak na rasporedu još dvije utakmice. Portugal i Hrvatska igraju od 1 sat poslije ponoći, a Švicarska i Alžir od 5 sati ujutro.

Španija u duel sa Austrijom ulazi kao jedna od reprezentacija od kojih se mnogo očekuje, ali je dosadašnji tok nokaut faze pokazao da favoriti nemaju pravo na slab ulazak u utakmicu. Austrija će svoju šansu tražiti kroz disciplinu, čvrst blok i tranziciju, dok Španija ima kvalitet da kroz posjed i pritisak kontroliše ritam meča.

Hrvatska protiv Portugala u derbiju večeri

Najviše pažnje u regionalnoj javnosti privlači duel Hrvatske i Portugala, koji se igra u noći sa četvrtka na petak od 1 sat po našem vremenu. Riječ je o jednom od najzvučnijih parova ove faze takmičenja, jer se sastaju dvije reprezentacije sa velikim iskustvom u utakmicama visokog pritiska.

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Hrvatska će protiv Portugala morati odigrati znatno opreznije nego u pojedinim dijelovima grupne faze, posebno zbog kvaliteta protivnika u završnici napada. Portugal ima dovoljno individualne klase da kazni svaku grešku, dok Hrvatska svoju priliku traži kroz kontrolu sredine terena, strpljivu igru i iskustvo igrača koji su već navikli na velike utakmice.

Pobjednik ovog duela ide na boljeg iz utakmice Španija, Austrija, što znači da će put do četvrtfinala biti izuzetno zahtjevan bez obzira na ishod večerašnjeg programa. Nokaut faza SP 2026 već je donijela nekoliko velikih iznenađenja, a duel Hrvatske i Portugala mogao bi biti jedna od utakmica koje će obilježiti ovu rundu.

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