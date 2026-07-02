Objavljen konkurs za subvencionisanje boravka djece u predškolskim ustanovama u TK

Objavljen je konkurs za subvencionisanje boravka djece u predškolskim ustanovama u TK koji je raspisalo Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.

Iznos subvencije je 700 KM po jednom korisniku, a isplata će se vršiti putem predškolske ustanove s kojom korisnik ima zaključen ugovor. Prema javnom pozivu subvencija je predviđena za ukupno 1.140 korisnika.

Kako je navedeno u javnom pozivu, boravak djeteta u ustanovi podrazumijeva korištenje usluga odgoja, njege i obrazovanja koje se pružaju u okviru cjelovitog razvojnog programa, odnosno cjelodnevnog programa, kao i programa produženog boravka.

Ko može ostvariti pravo na subvenciju?

Pravo na subvencionisanje boravka djece u predškolskim ustanovama mogu ostvariti kandidati koji su državljani Bosne i Hercegovine, imaju prebivalište na području Tuzlanskog kantona i u domaćinstvu imaju jedno ili više djece predškolskog uzrasta koja koriste usluge predškolske ustanove.

Jedan od uslova je i da roditelj, staratelj ili zakonski zastupnik ima ugovor sa ustanovom za svako dijete koje koristi usluge predškolske ustanove, i to od 1. oktobra 2025. godine ili ranije pa do dana podnošenja prijave. Kandidat do trenutka podnošenja prijave ne smije imati neizmirenih obaveza prema ustanovi.

Ko nema pravo na sredstva?

Pravo na sredstva ne mogu ostvariti kandidati koji su u pedagoškoj 2025/2026. godini već bili korisnici sredstava za finansiranje ili sufinansiranje troškova smještaja i boravka djece u predškolskim ustanovama iz Budžeta Tuzlanskog kantona.

Isto se odnosi i na slučajeve kada je boravak djeteta u ustanovi već sufinansiran od drugih nivoa vlasti.

Kako će se rangirati prijave?

Rangiranje kandidata vršit će se prema kriterijima koji se odnose na visinu mjesečne naknade koju korisnik plaća ustanovi, visinu mjesečnih primanja domaćinstva i broj djece koja koriste usluge predškolskog odgoja i obrazovanja.

Više bodova ostvaruju domaćinstva sa nižim primanjima, kao i korisnici koji plaćaju veće mjesečne naknade za boravak djeteta.

Koja dokumentacija je potrebna?

Uz prijavni obrazac potrebno je dostaviti dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjavanje uslova. Među traženim dokumentima su dokaz o državljanstvu ili ovjerena kopija važeće lične karte, CIPS obrazac za korisnika i dijete, izvod iz matične knjige rođenih za dijete, ugovor sa predškolskom ustanovom, potvrda da nema neizmirenih obaveza prema ustanovi, kućna lista, dokazi o prihodima članova domaćinstva i dokaz o broju tekućeg računa.

Gdje i do kada se podnose prijave?

Prijave se podnose Ministarstvu obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona, u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici Vlade TK i Ministarstva obrazovanja i nauke TK.

Prijava se vrši putem propisanog prijavnog obrasca, koji se može preuzeti na internet stranici Ministarstva ili u službenim prostorijama Ministarstva ili klikom OVDJE

Prijave sa potrebnom dokumentacijom šalju se preporučeno poštom ili predaju lično na adresu Centralne pisarnice kantonalnih organa uprave, ulica Fra Grge Martića 8, 75000 Tuzla, sa naznakom “Prijava na Javni poziv za subvencionisanje boravka djece u predškolskim ustanovama”.

Iz Ministarstva obrazovanja i nauke TK napominju da nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave koje nisu sačinjene na propisanom prijavnom obrascu, neće biti uzete u razmatranje.

Javni poziv, program raspodjeli kao i prijavni obrazac možete preuzeti OVDJE