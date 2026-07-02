Hitna procedura: Lična karta po ubrzanom postupku?

Građani Bosne i Hercegovine uskoro bi mogli dobiti ličnu kartu po ubrzanom postupku, ukoliko Parlamentarna skupština BiH usvoji prijedlog izmjena i dopuna Zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine.

Prijedlog zakona u parlamentarnu proceduru uputili su zastupnici Saša Magazinović i Denis Zvizdić, a razmatra se po hitnom postupku. Cilj izmjena je omogućiti izdavanje lične karte u kraćem roku od sada propisanog, uz plaćanje posebne naknade, po uzoru na način na koji je već omogućeno ubrzano izdavanje pasoša.

Prema predloženim izmjenama, u Zakon o ličnoj karti dodaju se nove odredbe kojima se propisuje da se lična karta, izuzetno od redovne procedure, može izdati u kraćem roku. Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine bilo bi zaduženo da posebnim podzakonskim aktom propiše postupak, cijenu i nadležnost za izdavanje dokumenta po ubrzanoj proceduri.

Predlagači ističu da se redovni rok za izdavanje ličnih karata ne bi mijenjao, već bi se uvela dodatna mogućnost za građane kojima je dokument hitno potreban zbog zaposlenja, školovanja, putovanja, promjene prebivališta ili drugih neodložnih životnih okolnosti.

U obrazloženju prijedloga navodi se da postojeći zakon ne predviđa hitan postupak izdavanja lične karte, iako za takvom uslugom već duže vrijeme postoji značajan interes građana. Posebno se ukazuje na česte zahtjeve mladih osoba, ali i državljana Bosne i Hercegovine koji žive u inostranstvu i tokom boravka u zemlji imaju potrebu da u što kraćem roku pribave novu ličnu kartu.

Predlagači navode da su slična rješenja već prisutna u velikom broju država Evropske unije i zemalja regiona, gdje građani uz dodatnu naknadu mogu dobiti lične dokumente u znatno kraćem roku.

Prijedlogom je predviđeno i da Ministarstvo civilnih poslova BiH u roku od 90 dana od stupanja zakona na snagu donese sve potrebne podzakonske akte kako bi se omogućila njegova primjena.

Prijedlog zakona trenutno se nalazi u parlamentarnoj proceduri i čeka dalje razmatranje u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine.