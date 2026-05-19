Hitna sjednica nakon urušavanja mosta na graničnom prijelazu Gradiška

Zbog djelimičnog urušavanja mosta na graničnom prijelazu Gradiška, saobraćaj prema Staroj Gradišci potpuno je obustavljen za sva vozila i pješake, a putnici i prevoznici preusmjeravaju se na druge granične prijelaze.

Prema informacijama BIHAMK-a, obustava je uvedena zbog ozbiljnih oštećenja na mostu preko rijeke Save. Nadležne službe trenutno procjenjuju razmjere štete i utvrđuju naredne korake za sanaciju, dok prema prvim informacijama povrijeđenih osoba nije bilo.

Incident se dogodio u noći s nedjelje na ponedjeljak, oko jedan sat poslije ponoći, kada su se obrušili dijelovi betonske konstrukcije i zaštitne ograde. Gradonačelnik Bosanske Gradiške Zoran Adžić kazao je da je velika sreća što se u tom trenutku niko nije nalazio na mostu, posebno jer su se te večeri u blizini okupljali maturanti.

Zatvaranje jednog od najprometnijih graničnih prijelaza već je izazvalo velike probleme u odvijanju saobraćaja. Adžić je naveo da je potrebno preusmjeriti oko 200 kamiona, te upozorio da se grad zbog novonastale situacije nalazi u saobraćajnom kolapsu.

Nakon urušavanja mosta reagovao je i ministar finansija i trezora BiH Srđan Amidžić, koji je za danas u 13 sati zakazao hitnu telefonsku sjednicu Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Adžić je apelovao da se što prije omogući korištenje novog mosta i novog graničnog prijelaza, navodeći da za njih, prema njegovim riječima, već postoje potrebne dozvole.