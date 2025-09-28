Počinje registracija putnika iz BiH na granicama EU, preuzmite letak

Od 12. oktobra 2025. godine počinje registracija putnika iz BiH na granicama EU, uključujući i one u Republici Hrvatskoj, poznatoj kao Entry/Exit System (EES). Ovaj sistem uvodi se u skladu s odlukom institucija EU i zamjenjuje dosadašnju praksu pečatiranja putnih isprava.

EES će automatski bilježiti lične podatke, podatke iz putnih dokumenata, kao i datume i vremena ulaska ili izlaska državljana trećih zemalja, među kojima su i građani Bosne i Hercegovine. Sistem će evidentirati i eventualna odbijanja ulaska u Hrvatsku ili šengenski prostor.

Prilikom prvog ulaska u EU, od putnika iz trećih zemalja prikupljat će se biometrijski podaci, otisci četiri prsta i fotografija lica, koji će biti pohranjeni u sistem i korišteni prilikom svakog narednog prelaska granice. Kod kasnijih ulazaka identitet će se potvrđivati usporedbom fotografije snimljene na licu mjesta s onom u postojećem dosjeu, što, kako navode nadležni, značajno povećava nivo sigurnosti.

Sistem se neće primjenjivati na državljane država članica EU. Hrvatski državljani, kao i ostali građani zemalja članica Unije koji žive u Bosni i Hercegovini ili nekoj drugoj trećoj zemlji, granicu će nastaviti prelaziti uz predočenje putne isprave ili lične karte, bez obaveze davanja biometrijskih podataka.

Sve informacije o novom sistemu ulaska i izlaska dostupne su na zvaničnoj stranici EES sistema, a građani mogu preuzeti i informativni letak koji detaljno objašnjava postupak i pravila.